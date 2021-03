Tri stvari koje sigurno niste znali o Jennifer Aniston! Ove magijske rituale radi prije svakog bitnog događaja u životu!

Autor: Iva Hanzen

Duhovna strana Jennifer Aniston

Jennifer već 30 godina prakticira takozvani ‘krug božice’, što je sama priznala za New York Times. To znači da se okupi s grupom prijateljica kako bi si postavile bitne životne ciljeve tijekom rituala, a u njemu nastoji sudjelovati prije svakog važnijeg događaja u životu kako bi jasno postavila svoje namjere i kako bi se iste onda mogle odraziti na njezin život. Primjerice, njezina je skupina prijateljica izvodila ovaj ritual prije Jenniferine udaje za Brada Pitta, ali i za njezinog drugog supruga, glumca Justina Therouxa, kao i za ostale članice grupe prije nego što su dobile djecu. Jennifer je posljednji put radila ‘krug božice’ povodom svog rođendana u veljači. Namjera kruga bila je proslaviti dokle su stigle ona i njezine prijateljice kao grupa i nazdraviti sljedećem poglavlju života.

View this post on Instagram A post shared by Melanie | Inspire to Inspire (@melsblisscuracao)







Kako izgleda ‘krug božice’, pitate se? Riječ je o skupu žena koje prekriženih nogu sjede na jastucima na podu, dok pritom izmjenjuju ‘palicu za govor’ napravljenu od drveta bukve, ukrašenu perjem i raznim ukrasima. Duhovna trenerica Syma Kharal objašnjava da je to ritual okupljanja žena koje se povezuju i dijele na sigurnom, svetom mjestu. ‘Namjera kruga je imati njegujuće, neosuđujuće mjesto na kojem žene mogu biti ranjive i podržavati jedna drugu, a istovremeno uživati ​​u zabavnim i duhovnim ritualima’, rekla je Kharal u jednom od svojih intervjua te je dodala da ovakve krugove obično vodi voditeljica, koja definira: a)smjernice, poput toga da sudionice mogu govoriti samo dok drže ‘palicu za govorenje’ b) temu, poput postavljanja namjera za nove početke ili buđenje intuicije i c) aktivnosti, poput vođenih meditacija i mantre koja se izgovara tijekom rituala. K tome, obično postoji ceremonija otvaranja, koja može uključivati ​​meditaciju, molitvu ili afirmacije kako bi se dao ton tom konkretnom krugu, i ceremonija zatvaranja da bi se krug zapečatio i ‘pustio’. ‘Krugovi božice’ obično traju oko dva do četiri sata, a osoba po seansi obično plaća oko 50 dolara, što je kada pogledate ništa s obzirom na cifre koje su slavni, ali i obični smrtnici voljni platiti za duhovne seanse.

Tetovaže lijepe Jen









Jennifer Aniston je uvijek plijenila pažnju svojim izgledom. No, osim kose, savršenog trbuha i stražnjice, mnogi su pokazali zanimanje i za njezinu tetovažu na podlaktici u obliku dva broja 11 koju je dala napraviti 2018. godine. Jen nikad nije otvoreno govorila o tome, sve do nedavno kada je napokon otkrila pravu istinu o svojim 11-icama. Prvi broj 11 odnosi na Jenniferin datum rođenja, s obzirom na to da je rođena 11. veljače 1969. godine, dok je drugi broj 11 posvećen njezinom psu Normanu, terijeru koji je preminuo 2011. Glumica danas ima novog psa čije fotografije često objavljuje na svom Instagram profilu, no Norman joj je bio užasno bitan jer je prošao jako puno toga s njom, konkretno čitav brak s Bradom Pittom, a potom i bolan razvod. Stoga ne čudi da je Norman zaslužio još jednu tetovažu na tijelu glumice pa Jen tako ima i tetovažu s njegovim imenom na stopalu.

View this post on Instagram A post shared by Jules💫 (@multifanuk_)







Pravo lice Jennifer Aniston

Za kraj vam donosimo neke od citata Jennifer Aniston koji dokazuju koliko je skromna, duhovna i ponizna: ‘Nitko ne misli o sebi da je seksi. Ima dana kad pomisliš: “Hej, pa nisam danas tako loša”. Ali ako pokušavaš biti seksi, nikad nećeš biti seksi’, ‘Govorili su mi da izbjegnem glumu zbog odbijanja. Rekli su: „Zar ne želiš imati normalan posao i normalnu obitelj?“ Pretpostavljam da je to dobar savjet za neke ljude, ali ja sam željela glumiti’ i ‘ “Američka slatkica” etiketa je koja se pripisuje mnogima. Ne obraćam puno pažnje na to. Ja samo slijedim svoje instinkte i radim ono što mi dolazi, i za to sam zahvalna’.