Trendseterica i poduzetnica Snježana Mehun objavila fotografiju s Gotovinom i izazvala raspravu!

View this post on Instagram

Hello new place in town @kavkaz_kazalisna_kavana we wish you luck! Bila sam jos dijete da izlazim tamo kada je bila djir osamdesetih i ne mogu evocirat uspomene ali zahvaljujuc emancipaciji nikada necu biti prestara da izlazim bez muske pratnje pa #etonas mi dosli u djir! I sada izgleda bas otmjeno onako becki kako mi Purgeri volimo da se “šmeka” kak bi Šef rekel! Styling? @duchess.womenswear