TRAGIČNA LJEPOTICA: Njen je život uvijek bio tema trač rubrika, ali NIJE ZASLUŽILA OVAKVU SMRT!

Autor: Iva Hanzen

Bila je hrvatska televizijska, filmska i kazališna glumica, a njena je ljepota bacala na koljena. Mnogi su bili ljubomorni na njen uspjeh, no vječito vedra nije se obazirala na to, nego je živjela punim plućima. Sve do tragične nesreće prije 5 godina kada je poginula. Danas bi imala 37 godina i sigurno bi iza sebe ostavila još uloga, ali i natpisa u medijima. Ipak su njen ljubavni život vječito komentirali.

Prvo je tu bila burna veza s glumcem Ivom Gregurevićem s kojim je bila pet godina uz prekide i mirenja. S obzirom na to da je Dolores tada imala 21, a Ivo 49, zli jezici su govorili da joj je on omogućio da se upiše na studij glume koji je upisala u trećem pokušaju, a govorili su i da ju je on uveo u filmske i kazališne krugove.

Dolores je obožavala starije muškarce pa je nakon Gregurevića prohodala s 30 godina starijim glumcem Franom Lasićem. Ta je veza trajala dvije godine, a podsjetimo Frano je doživio emocionalni krah nakon što je Dolores kraj njihove ljubavi objavila na svom Facebooku profilu.

Nedugo nakon toga uhvaćena je šetnjama s Dikanom Radeljakom od kojeg je bila mlađa čak 40 godina. I s njim je na kraju završila u vezi koja je bila jednako burna kao i prethodne dvije, no koja je završila izrazito mirno, bar ako gledamo po tome što je od svega izašlo u medije.

Izgleda da su se razišli prijateljski, a lijepa je glumica ionako zadnjih nekoliko mjeseci svog živjela u Splitu jer je tamo snimala ‘Ružu vjetrova’.

Što god mislili o njenom ljubavnom životu, jedno je sigurno – njena je smrt bila tragična. Podsjetimo, skrivio ju je njen kolega Stojan Matavulj koji je upravljao vozilom, a Matavulj je zbog nesreće bio osam mjeseci u zatvoru. Premda su neki i tad imali zajedljive komentare, ova nas je ljepotica definitivno prerano napustila.