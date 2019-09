Tragična ispovijest žene koja je Danijeli Martinović posvetila knjigu, specijalno za Dnevno! Ovo morate čuti!

Autor: Iva Hanzen

Nedavno smo pisali o dirljivom upoznavanju Danijele Martinović i Ane Dedove, obožavateljice slavne pjevačice koja je napisala knjigu posvećenu upravo Danijeli, koju mnogi smatraju životnim uzorom od kad se počela baviti ‘life-coachingom’ i motivacijskim govorništvom. Ana nam se sada javila i mi smo odlučili podijeliti njezinu životnu priču koja nam svima može služiti kao inspiracija i pouka. Evo što nam je otkrila:

“Možda je čudno, ali imala sam neku potrebu da Vam se javim. Pronašla sam ružne komentare ispod onog članka koji ste objavili o meni i Danijeli Martinović, pa sam odlučila javiti se. Vidim da ljudi sve krivo protumače, a da ne znaju prave razloge. Ja sam Ana Dedova, iz Makedonije, imam 37 godina. Ja sam ona cura koja je napisala zbirku poezije i posvetila je Danijeli Martinović. Zašto? Ako Vam kažem, da je upravo ona, Danijela Martinović, donijela svjetlost u moj život, hoćete li mi vjerovati? Zašto je ona svjetlost u mojem sumornom životu? Sad ću vam reći. Rođenа sam s poteškoćama. Ja živim s cerebralnom paralizom već 37 godina. Moja borba s ovom bolešću počela je još dok sam bila dijete. Česti boravci u bolnicama, svakodnevno vježbanje, terapije, sve je trajalo godinama i godinama.

Umorna od svakodnevnog vježbanja, liječenja i boravka u bolnici, počela sam odustajati. Mislila sam kako nemam više snage, niti želje, nastaviti borbu za oporavak. Sjećam se točno kada sam imala samo 10 godina, bila sam u bolnici. U jednom trenutku, mene je dodirnuo anđeoski glas, lagana glazba koja svira na radiju, ne sjećam se točno pjesme. Upitala sam jednog od liječnika, tko to pjeva tako lijepo? Odgovorio je da je to grupa Magazin, a pjevačica se zove Danijela Martinović. Od tog trenutka, nešto se u meni promijenilo nabolje. Neka čudna snaga natjerala me da idem dalje u život. Neka čudna svjetlost koja traje sve do danas. Danas imam 37 godina i svoj oporavak zahvaljujem Danijeli.

Ovo je moja životna priča, ali evo, ja sam je htjela podijeliti s vama. Zbog svojeg stanja, nikada ranije nisam bila na njezinom koncertu, a snažno sam to željela. No, to me nije spriječilo da i je i dalje slušam i pratim. U međuvremenu, kada sam saznala da imam talent za pisanje, a bavim se pisanjem već 22 godine, dobila sam želju posvetiti joj knjigu kao znak zahvalnosti. Kada sam nekako došla do Danijele Martinović osobno, prvo sam joj napisala sve ovo kao i vama, a onda mi je ona prije 3 godine ispunila želju te me pozvala na svoj koncert¸ Nakon upoznavanja ostale smo u kontaktu pa sam joj rekla kako imam želju posvetiti joj knjigu. Bila je oduševljena i dala mi je dopuštenje. Eto, tako je ta knjiga nastala. Ja ne znam zašto ljudi misle na takav način?”