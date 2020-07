Tragedija u obitelji Ivanišević! Supruga Gorana Ivaniševića se oprostila od voljene majke dirljivim riječima!

View this post on Instagram

Ima jedna zena.. koja nikad nikom nista lose nije napravila. Koja je uvijek sve stavljala ispred sebe. Koja je bila podrska u svim trenucima i uvijek trazila ono dobro u ljudima,cak i kad nitko drugi to nije mogao vidjeti u njima. Borila se stalno za pravdu i za malog covjeka,nije mogla podnijeti tudju patnju i bol,radije bi to preuzela na sebe. A kao mama.. puuuuna kuca smijeha,puna kuca srece,stalna paznja usmjerena na centar svijeta (mene i brata). Ona mama za koju mozes reci: -e da je barem to moja mama. E, pa bila je moja (nasa) i samo moja (nasa) i ostavila mi je toliko lijepih uspomena, da zivim tri zivota i dalje bi se mogla sjecat lijepih stvari. Zato glava gore,kao sto bi ona to voljela i trazila od mene i ako me nesto naucila to je da budem jaka i kad se lomim. Srecu je uvijek trazila u malim stvarima i veselila se iskreno kao dijete. Sreca drugih njoj je bila lajtmotiv zivota. Hvala. Hvala sto si bila bas moja mama,sto si bas moj zivot ucinila takvim da ga nikad ne bi mijenjala s nikim. Ti si sve. Kraljica,majka,zena uzor. I kako bi rekle sve ove jake koje volim i znam: Putuj Mamice! Volim te.❤