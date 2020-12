Tom Cruise živi u tajnom penthouseu vrijednom milijune na kakvom bi pozavidjela i britanska kraljica, a zanimljivo je i da je bio zaljubljen u Lady Di!

Autor: Iva Hanzen

Iako Tom Cruise svoj privatni život čuva kao zmija noge, osim naravno kada je riječ o scijentologiji, iscurila je jedna informacija koja govori mnogo o slavnom glumcu. Tako tabloid Woman’s Day otkriva da Cruise živi poput kraljevske obitelji i to na jednoj od najslavnijih britanskih adresa. Glumac naime boravi u tajnom penthouseu od milijun dolara u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Najam glumčevog dvoetažnog penthousea u hotelu Corinthia Residences, košta 455.000 dolara mjesečno što je 2832284.00 kuna, a ako vam slučajno padne na pamet odsjesti koju noć u ovoj hotelu, noćenje u istom košta 4 000 kuna. Izvor za spomenti tabloid također je rekao da zvijezda ima predano osoblje koje se brine o njemu kad je u Velikoj Britaniji. Cruise također, navodno često poziva poslugu u sobu i to ne samo iz spomenutog hotela već i iz restorana s Michelinovim zvjezdica.

Publikacija je dodala da su obožavatelji Cruisea ranije mislili da živi u sjedištu crkve scijentologije u zapadnom Sussexu. Ali to nije slučaj. Tatler je pak ranije rekao da je Cruise boravio u britanskom sjedištu scijentologije u East Grinsteadu tijekom ‘zaključavanja’ zbog pandemije koronavirusa. Nejasno je koji je izvor točan jer Cruise nikada nije otkrio gdje boravi u Velikoj Britaniji zbog vlastite sigurnosti i privatnosti.

U međuvremenu, Mirror UK tvrdio je da je Cruiseova usvojena kći Bella odbila useliti se u penthouse svog oca u Londonu. Bella trenutno boravi u Croydonu sa suprugom Maxom Parkerom. Ovo nas je na prvu začudilo jer je Bella izuzetno bliska s ocem, no publikacija tvrdi da je Bella okrenula leđa Hollywoodu jer više voli miran život u Velikoj Britaniji.

Inače, Cruise je također posljednjih mjeseci u središtu mnoštva glasina i to ne samo zbog lokacije na kojoj živi. U rujnu je tako tabloid New Idea tvrdio da je Cruiseova bivša supruga Nicole Kidman bila bijesna kad je saznala da je glumac zaljubljen u princezu Dianu. U knjizi ‘Diana: Intimni portret’, autorica Judy Wade otkrila je da je Cruise bio zadivljen princezom Dianom te da su uspjeli razgovarati na premijeri filma ‘Daleki horizonti’ 1992. godine. Princeza Diana, navodno je, primijetila kako joj je Kidman na premijeri upućivala neprijateljske poglede, kao da je tražila pokojnu princezu da se kloni Cruisea. Izvor je rekao tabloidu da je to sigurno razlog zbog kojeg je Kidman odbila uloge u kojima je trebala portretirati princezu Diana. Insajder također tvrdi da je Nicole oduvijek teritorijalna s muškarcima u svom životu. Međutim, izvor je također naglasio da je Kidman prisustvovala sprovodu princeze Diane 1997., ali ona je to, navodno, učinila jer ju je Cruise zamolio da mu se pridruži na službi. Kidman nije komentirala te navode.