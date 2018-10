Todorići juniori: Kći Iva već je krenula u novi, unosan biznis

Da je odrastanje uz oca Ivicu Todorića, koji je godinama slovio za jednoga od najuspješnijih hrvatskih poduzetnika, ostavilo traga i na njegovoj djeci, svjedoči priča njegove kćerke Ive Balent. U periodu u kojem njegova obitelj proživljava poslovni krah, ona od poduzetništva nije odustala već je odlučila iskoristiti potencijal doma u kojemu živi. Naime, Kumerovi dvori, dom obitelji Todorić u kojem trenutno živi samo Iva, odnedavno se mogu unajmiti za vjenčanja, press konferencije i druga događanja.

Djelovi dvora mogu se tako unajmiti za privatna događanja, a postoji opcija najma Čarobne kolibe, obitelji Todorić koja je pak smještena u Gorskom kotaru. U čuvenim Kulmerovim dvorima, moguće je iznajmiti prostor prilagođen za održavanje događanja, a to pak uključuje i dvorište dvorca. Luksuzna koliba, dostupna je pak za dnevni i tjedni najam. Odmor u luksuznoj kolibi preko jedne stranice za grupnu prodaju ne zvuči odveć povoljno, za tri noćenja valja u Todorićevom odmaralištu izdvojiti 4387 kuna. Najam uključuje neograništenu uporabu saune, kao i tortu dobrodošlice. Inače, od listopada je odlukom zagrebačkog Županijskog suda blokirana četvrtina Kulmerovih dvora u Todorićevom vlasništvu. Jednako tako, u ožujku 2018. odbijen je zahtjev Agrokora za blokadom imovine Todorićevih sinova, kćeri i zeta, koji su vlasnici dijelova Kulmerovih dvora.

Todorići su se, očito dobro podmazali, pa je do javnosti doplivala, ubrzo demantirana, informacija da je Iva Todorić Balent kupila stan u luksuznom dijelu Dubrovnika. Mada je Iva navode opovrgnula, ona stara narodna izreka, koja je u nas u više navrata potvrđena, kaže – ”gdje ima dima, ima i vatre”.

Todorići su inače pasionirani ljubitelji luksuza, što uostalom dokazuju Kulmerovi dvori na brijegu u Šestinama, u kojima je cijela obitelj pronašla utočište. O načinu stjecanja dvorca mnogo je toga odavno rečeno, ali je i dobro znano koliko su trome hrvatske institucije, te koliko su (ne)ovisne. Impresivno imanje prostire se, inače, na 5500 četvornih metara, a sami dvorac na jedan kat, dugačak je 54 metra i središnji je objekt imanja. Iz predvorja na kat vode spiralne stube, a namještaj u dvorcu pomno je biran u Hrvatskoj i u inozemstvu. Prizemlje dvorca krasi niz salona, vinski podrum, ogromne garaže i lift. Todorićeva obitelj dvorac je nastanila prije desetak godina, a članovi Ivičine obitelji rasprostranjeni su po zasebnim krilima zdanja. Dobro upućeni svjedoče kako je garaža Todorićevih impresivna i ogromna, a u njoj su limeni ljubimci koji oduzimaju dah. Stariji Ivičin sin Ante, veliki je ljubitelj porschea, štoviše znanci ga opisuju i kao – kolekcionara. U garaži ih ima nekoliko, a među njima i porsche cayenne kojega vozi Todorićeva supruga Vesna, koja je izradila i personalizirane tablice na kojima stoji – VT.

Kada je o voznom parku riječ, priča ne staje u garaži. Obitelj najbogatijeg Hrvata posjeduje helikopter Bell 427 i jahtu ‘Janu’. Osim toga, Todorići se mogu podičiti i zavidnim popisom nekretnina, osobito onih za odmor. Tako treba spomenuti vilu u Medveji kod Opatije, ali i kuću u Gorskom kotaru, znanu kao – Čarobna koliba. Todorići su si ”kolibu” priuštili nakon što su ondje proveli nekoliko odmora, a riječ je o imanju koje se prostire na 8000 kvadrata. Sama kuća velika je 200 metara četvornih i sagrađena od ručno obrađenih trupaca smreke i jele, dok pod krase porculanske pločice. I namještaj u kolibi ručno je izrađen, a dašku luksuza pridonose i sauna, podno grijanje, kamin i bazen. Todorići vole ljeta provoditi na upitno stečenom otočiću Smokvici nedaleko Rogoznice, a još uvijek posjeduju i staru kuću na Pantovčaku, iz koje su se preselili u Kulmerove dvore.

U rijetkim javnim nastupima, Ivica Todorić je sebe opisao kao radoholičara, ali zaboravio je spomenuti kako rado svaki vikend provede u Garjevici, jer je strastveni ljubitelj lova. Tamo odlazi svojim helikopterom, u društvu s prijateljima, poslovnim partnerima i suradnicima. Ako govorimo o proslavama, e, tek tada Todorići ne štede! Primjerice, vjenčanje Ante Todorića i hrvatske misice Martine Novosel, upriličeno je za tristotinjak gostiju, a svečana večera organizirana je u holetu Opera, čiji je Ivica većinski vlasnik. Martina je tom prigodom odjenula posebno dizajniranu vjenčanicu koju je kasnije zamijenila Versaceovom haljinom, a za atmosferu su se pobrinuli Stavros, Jole i bend Kužiš stari moj.

Da ne štedi na svojoj voljenoj, Ante je pokazao kada je Martini organizirao rođendansku proslavu u Dubrovniku. U staroj gradskoj jezgri iznajmio je luksuzni restoran Gil’s, a za 50-ak ljudi koji su gostovali na tulumu, rezervirao je sobe u hotelu Excelsior, pa se priča kako je za tu proslavu iskeširao pola milijuna kuna. Ante Todorić, stariji je Ivičin sin koji je diplomirao na Ekonomskom fakultetu, te magistrirao na temu financija. Postao je izvršni predsjednik za poslovnu grupu maloprodaju u Agrokoru po okončanju studija, a dosad je bio dopredsjednik čitavog koncerna Agrokor.

U imotskom kraju, odakle Ivica Todorić vuče korijene, prepričavaju kako su problemi po tvrtku krenuli baš kada je Ivica Todorić počeo sinovima i kćeri Ivi prepuštati veliki dio posla. No, ne može se reći da Todorić nije istrenirao svoju djecu, jer je Ante karijeru počeo 1996. kao poslovođa cvjećarnice, te je prošao sva radna mjesta dok nije došao do vrha. I to sve u tajnosti, jer se u medijima ne voli eksponirati, pa tako ni njegov profil nije moguće pronaći na društvenim mrežama.

No, zato su društvene mreže utočište Ive Todorić Balen, a na njima objavljuje fotografije svojih druženja s poznatim prijateljicama – Severinom i Andreom Čermak. Todorićeva kći Iva u brak je s Hrvojem Balentom, menadžerom tvrtke, uplovila 2004., a svadba je organizirana u zagrebačkom Westinu gdje su uzvanici, njih 350, uživali u skupim vinima i plodovima mora. Iva i Hrvoje godinama su bili u vezi, a za najsvečaniji dan u životu, Todorićeva kći jje vjenčanicu dala ručno šivati u Italiji.

Direktorica Agrokorova marketinga jedna je od autorica vode u boci s porukom, a za sebe kaže da je velika vjernica koja rado posjećuje Međugorje. Iva voli javno kazivati o seb,i pa je tako javnost svjedočila i njezinom gubitku kilograma, nakon podvezivanja želuca. Diplomirana ekonomistica sa suprugom Hrvojem ima troje djece – Taru, Ivana i Antu, a kao djevojčica radila je u obiteljskom stakleniku sortirajući i pakujući cvijeće. U javnosti se slikala i kada je poznati turski glumac Onur posjetio Hrvatsku, odnosno Konzumove supermarkete, te je tada u medijima otkrila detalje iz svojega života.

Za kuhanje nema vremena…

„Kada sam bila mala, željela sam biti teta u vrtiću, a kada sam odrasla shvatila sam da bih mogla imati i svoj vrtić. Međutim, roditelji su me usmjerili da završim fakultet i tako nekako je ta ideja nestala“, rekla je u intervjuu za Večernji list, dodajući da je radila i na blagajni u Konzumu. Štoviše, tom je prigodom priznala da svi Agrokorovi direktori jednom mjesečno rade u Trgovini, a njezina obitelj radi 24 sata na dan. Progovorila je tada Iva i o životu u očevu dvorcu.

„Lagala bih kad bih rekla da mi u dvorcu nije ugodno, ali iskreno, najljepši mi je vrt pod Sljemenom u kojemu mi je najveće veselje kada vidim Antinu i svoju djecu kako trče po njemu i uživaju“, kazala je Iva, nastavljajući da svoju djecu hrani Ledovom smrznutom hranom, jer preko tjedna nema vremena za kuhanje.

I mlađi Todorićev sin Ivan, zanimljiv je javnosti. Diplomirani ekonomist bio je predsjednik NO Agrokora, a prije imenovanja na tu poziciju u medijima je slovio kao pravi playboy kojega se moglo sresti u noćnim izlascima i na raznim zabavama duž jadranske obale. Bio je poznat i po vezi s poznatom pjevačicom Lanom Jurčević. Nakon prekida s Lanom, Ivan se skrasio u zagrljaju srpske manekenke, Milice Mihajlović, koja navodno ne uživa simpatije Todorićeve supruge, ali nju za to nije odveć briga, obzirom da sve rjeđe iz Zagreba odlazi u Beograd.