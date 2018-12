Težak događaj u životu prelijepe Hrvatice: Jedva se oporavila od ove tragedije

Autor: Iva Hanzen

Lidija Lešić poznata je manekenka, influencerica i dizajnerica nakita. To je prepoznao i veliki modni časopis Elle koji joj je nedavno dodijelio nagradu Elle Style Awards za Fashion Influencericu 2018. No, jutro nakon što je osvojila s priznanje koje je ujedno plod njenog dugogodišnjeg truda i rada, doživjela je veliku tragediju.

Pomno je to opisala u medijima: ‘Naime, na mom Instagramu, dok sam odgovarala ljudima na čestitke, iskočila je poruka u kojoj mi se govori kako moj mail ne podržava moj korisnički profil. Naravno, misleći kako je riječ samo o još jednoj u nizu grešaka koje se često znaju pojaviti na Instagramu, osvježila sam svoj telefon te sam se ponovno pokušala ulogirati, no bezuspješno iz nekoliko pokušaja. Rekla sam suprugu kako nešto nije u redu, a on je provjerio na svom Instagramu i nije me uspio nikako pronaći, kao da @lesiclidija ne postoji i nikada nije’. Naime, Lidija je doživjela ne samo krađu profila na internetu, nego i vlastitog identiteta te svojevrsni cyberbullying, odnosno virtualno zlostavljanje kojem su izložene brojne poznate osobe.

Nakon ovog je uslijedila panika, ali tu nije bio kraj. Instagram služba bila joj je od male pomoći, a hakeri koji su joj i hakirali profil počeli su joj prijetiti, ucjenjivati je i od nje tražiti novac. Ovo se u isto vrijeme dogodilo voditeljici Neveni Rendeli s kojom je Lidija bila cijelo vrijeme u kontaktu. Nevena je čak platila hakerima u internetskoj valuti bitcoin kako bi joj vratili profil, ali Lidija nije htjela. Na kraju su Neveni vratili profil, a Lidiji nisu. No, Lidija je prebrodila ovu tešku situaciju ispunjenu čekanjem, neizvjesnošću i teškim psihičkim maltretiranjem zbog kojeg se čak javila policiji. Sada opet ima prekrasan Insta profil s mnogo followera, ali ožiljci na duši nakon ovog događaja će sigurno ostati.

