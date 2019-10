‘Tebe treba šta prije zaustavit’ Hrvat se oštro obračunao s Veljačom nakon gostovanja kod Stankovića! Baš ju je ‘oprao’

Autor: Iva Hanzen

Jeleni Veljači ovih dana pristižu poruke pune podrške i to osobito putem Instagrama. ‘Bila si odlična u emisiji Nu2! ‘, ‘Bravo bravo za sudjelovanje u Nedjeljom u 2 …čestitam’, ‘Gledala sam Vas u NU2. Hvala Vam što govorite o onome što ovo društvo tako očajno treba čuti i što niste dopustili da Vas se prekida u pola rečenice’ i ‘Upravo te gledamo na HRT ‘Nedjeljom u dva’ i apsolutno si pokazala svoje drugo lice, neko koje mediji ne prikazuju. Hrabra, samosvjesna i neovisna. Samo budi uporna i upornija danas nego jučer!’, poručile su joj obožavateljice odmah nakon što je emisija završila. No, to nisu jedini znaci pažnje i ohrabrivanja koje je glumica i scenaristica dobila. Već je i dan prije gostovanja kod Stankovića dobila brojne komentare pune podrške.

U subotu je, povodom prosvjeda ‘Pravda za djevojčice’, koji su se održavali diljem Hrvatske u znak podrške žrtvama seksualnog nasilja, na Instagramu objavila fotografiju s prosvjeda u Zagrebu, ispod koje je dobila mnoge pozitivne komentare poput: ‘Bravo, bravo, bravo Jelena! Tako inteligentno koristiš svoju javnu osobu za prave stvari’ i ‘ stop nasilju!!Bravo!’, a Jelena je dobila podršku i iz okolnih zemalja pa čak i iz Irske. ‘Podrska iz Irske!!’, ‘Bravo. Podrška iz Crne Gore ‘ i ‘Veliki pozdrav i podrska iz Sarajeva!🐞’, poručile su joj obožavateljice.

Ipak, nisu svi tako dobro reagirali na Veljačinu pojavu kod Stankovića. Naime, Jelena je u emisiji spomenula američku glumicu Alyssu Milano koja je optužila američkog filmskog producenta Harveya Weinsteina za seksualno zlostavljanje te je jedna od začetnica pokreta Me too koji se bavi seksualnim zlostavljanjem u Americi, što je kod jednog Veljačinog obožavatelja naišlo na veliko neodobrovanje i to u čak dva ljutita komentara:

‘Me too, Alyssa Milano,jedna od većih liberalnih ludjakinja i sve americke liberalne feminazi ludjakinje ka ti su opasnost za sveopće drustvo. Tvoji fake argumenti, anglizmi,rasizam,bijeli straight muskarac…tebe i takve treba sta prije zaustavit. Žene su kroz takve spodobe kao sto si ti podigle psihičko zlostavljanje muškaraca na totalno novi nivo…rasistu jedan zarazen virusom liberalnih komunjara iz Amerike sponzorirani preko Soroševih spodoba’

‘Feminazi kao sta su one što su optuzile suca kojeg je nominirao Trump za supreme court,Bret Kavanaghua, koje su sve odreda lagale pod zakletvom da ih je silovao u srednjoj skoli i sve odreda dokazano da su lagale!! Šta ćemo s njima ocemo i njima vjerovat nakon šta su čoviku uništile zivot ?!!! Ajmo, budi hrabra feminazi, izaberi medij, debata,nema tog argumenta koji ti neću uništit sa statistikom i činjenicama! Nikad vise samoubojstava muškaraca,sve kraći zivotni vijek istih tih o kojima ti govoris da su na poziciji moci. Nije pametan onaj koji govori nego onaj koji zna šta govori’.