Tatjana Jurić se emotivnom fotografijom prisjetila pokojne majke, a čak se i Lana Jurčević rasplakala!

Autor: Iva Hanzen

‘Instagram, kažu, nije za ovakve stvari. E pa, Instagram bi trebao biti za ovakve stvari. MI BISMO TREBALI VIŠE BITI ZA OVAKVE STVARI. A danas mi je dan baš da to i objavim. ❤️ S tim da se objava ne računa. Računa se samo ono što – ne objaviš. Puse svima’, napisala je Tatjana Jurić pored fotografije koju ju objavila na Instagram profilu povodom blagdana Svih Svetih, a kojom se prisjetila svoje majke koja je preminula u siječnju 2018. godine nakon duge bolesti.

Fotografija prikazuje ruke starice, a na istoj piše: Brinuti se za one koji su se jednom brinuli o nama najveća je čast. Ovo je sigurno ne samo podsjetnik na zadnje dane koje je imala s majkom, već i na one koji su joj ostali u životu nakon smrti majke, poput oca s kojim je izrazito bliska i kojeg svaku slobodnu minutu posjećuje u Skradinu.

Fanove je naravno oduševila ova objava, pogotovo one koji su se kao i Tatjana susreli sa smrću najbližih osoba koje su ih odgajale. Tako je jedna obožavateljica napisala: ‘Ništa bez bake i majke,teško je kad ih čovjek izgubi 😞’, a i ostali su pisali komentare u sličnom tonu. Svi su odreda pohvalili voditeljicu zbog ovakve objave, a evo što su joj još poručili: ‘Bravo Tatjana, da si mi bar malo bliže da te mogu zagrliti, jer nas podsječaš na naše bake koje nisu više sa nama fizički ali su u srcu i mislima. Ima još par osoba iz javnoga života koje dijele svoje osjećaje sa svima i to je lijepo. Zato ti želim svako dobro u životu,sva radost ovoga svijeta neka te prati. Kada već ja nemam sreće životu ,bar da je poželim nekome tko mi je drag, mada se nikada nismo upoznali.Sretno Tajči.❤️🌹🌹’,

‘Kakva istina 🙏’, ‘❤ Kao da gledam ruke svoje bake,ruke koje su me mazile,cuvale,kuhale ono sto najvise volim i jos mnogo toga!Hvala Tatjana!❤️’, ‘Točno. Sve do zadnjeg slova’ i ‘Instagram profili mnogo govore o svakome od nas, htjeli mi to ili ne. Meni je ovo divno❤️❤️❤️’.

Inače i Lana Jurčević je objavila emotivnu fotografiju, kao i status tijekom ovih blagdana pa je tako pored prikaza groblja s mnoštvom svijeća napisala:





‘Nisam planirala ovaj post, obicno nisam od nekih blagdana, svetkovina i slicno, ali mi je danas bas cudan i tih dan. A sto je sve tise, to je ono unutra glasnije. Kopam po sebi i kopam i vec sam 2x danas plakala zbog nekih stvari koje svi ‘vucemo’… svjesno ili nesvjesno. I neka sam. Bolje i to nego staviti lokot i zakljucati sve u sebe.

Znamo koji je danas dan – dan svih onih koji nisu vise tu, koji nam fale… koji su otisli ‘na vrijeme’ ako se ikada tako nesto moze reci i oni koji su otisli prerano. Zato svi vi koji ovo citate, ukljucujuci mene koja pisem, recite na glas ili ako zelite, napisite u komentar bar jedno ‘HVALA’ (Boze) za to sto smo tu. Ja stvarno vjerujem da svatko od nas ima neku misiju i zadatak na ovoj Zemlji. Nemojte samo ‘odraditi’ ovaj zivot, ostavite neki trag iza sebe. Ne kucu, ne brojeve na bankovnom racunu, ne status i ne materijalne stvari – vec ono sto stvarno ima vrijednost. Zbog cega ce vas netko htjeti zagrliti i isto tako mozda jednom reci – hvala. ❤️’.