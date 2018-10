TAKO LIJEPA, A TAKO TEŽAK ŽIVOT: Ova je slavna Hrvatica prošle nedaće kakve nije niti jedna druga

Autor: Iva Hanzen

Josipa Pavičić jedno je od onih lica koje već godinama kultno drži status modne ikone, a nakon svega što je prošla i one životne. Spisateljica, poduzetnica, vlasnica restorana i jedna od najvećih ljepotica među poznatim Hrvaticama imala je buran život. Stoga i ne čudi da je zadnjih nekoliko godina posve nestala iz medija.

Prvo joj je prije četiri godine dijagnosticiran karcinom dojke, nakon čega je uslijedila i dvostruka mastektomija. Svoju je borbu s bolesti opisala u knjizi ‘Šest milimetara’, a s njom je obišla gotovo svake gradove u Hrvatskoj. Na kraju je knjiga prerasla u monodramu pod istim nazivom.

Josipa je danas voditeljica autogenog treninga, bavi se pisanjem, humanitarnim radom i pružanjem psihološke podrške oboljelim ženama. Ujedno je majka 18-godišnjeg Vita te 7-godišnjeg Rocca kojeg je dobila u braku s Berardinijem.

Doduše prije dvije godine se rastala od talijanskog poduzetnika i bivši nogometaša Nice Berardinija i to nakon četiri godine braka. Jednostavno se nisu mogli dogovoriti oko zajedničkog života. Ona se nije mogla naviknuti na život u Italiji, a on u Hrvatskoj i brak je puknuo. No, Josipa je brzo pronašla utjehu u akademskom Nedjeljku Mikcu Caku, a s obzirom na to što je sve prošla, izgleda nam kao da bi Josipa mogla preživjeti baš sve.