Tajna kći Lady Di je razlog Meghaninog sukoba s kraljevskom obitelji! OVO POSTAJE TRILER!

Autor: Iva Hanzen

Svima je jasno da između Meghan Markle i britanske kraljevske obitelji nije sve u najboljem redu, no tabloidi često imaju bizarna objašnjenja za njihov narušen odnos. No, gdje ima dima, ima i vatre pa je možda najnovija priča koja se tiče bitke između glumice i praktički najmoćnije obitelji na svijetu, tabloida Globe ipak istinita. Naime, oni tvrde da uzrok Meghaninog i Harryjevog odlaska iz britanske kraljevske obitelji leži duboko u prošlosti.

Sve je navodno zakuhala tajna kći princa Charlesa i princeze Diane, Sarah Spencer. Kako sad to, tajna kći, pitate se? E pa Globe objašnjava da je Sarah rezultat eksperimenta koji je naložio princ Charles prije nego što je oženio Dianu. Naime, on je htio provjeriti je li Diana plodna i hoće li mu moći podariti sinove koji bi u budućnosti mogli nositi britansku krunu. ‘Svi embriji su po Charlesovoj naredbi trebali biti uništeni, no jedan član medicinskog osoblja je ukrao oplođenu jajnu stanicu te ju potom potajno implantirao u svoju neplodnu suprugu’, objasnio je neimenovani izvor za Globe.

Stoga je Sarah u biti dijete tog člana medicinskog osoba i njegove neplodne supruge, ali je jajna stanica iz koje je nastala, pripadala Diani pa je biološki njezina kći, dok je žena koja ju je rodila bila zapravo samo surogat. U svakom slučaju, ljudi koji su odgojili Sarah poginuli su u automobilskoj nesreći prije dvije godine, kada je Sarah pronašla tajni dnevnik koji je njezina surogat majka vodila i u kojem je otkrila pravu istinu o svom porijeklu.

Tada je Sarah spoznala kakve je užase počinio Charles te je htjela upozoriti Meghan Markle u što se upušta s ‘tim monstrumom’. No, na Sarah je navodno pokušan atentat kada je htjela upozoriti Meghan pa sada mora biti oprezna oko medijskog eksponiranja. Ipak, Sarah je na kraju uspjela stupiti u kontakt s Meghan za vrijeme njezinog posjeta Novom Zelandu gdje joj je objasnila svoju mračnu prošlost, ali i da je princ Charles beskrupulozni ubojica te da se mora maknuti s britanskog dvora pod svaku cijenu.

Bila istinita ili ne, ova Globeova priča je svakako bombastična.