Tabloid tvrdi: Harry i William će iskopati tijelo svoje majke i otkriti istinu o njezinoj smrti! Charles se strogo protivi!

Autor: Iva Hanzen

31. kolovoza obilježit ćemo 23. godišnjicu smrti princeze Diane, a premda je od automobilske nesreće u Parizu u kojoj je poginula bježeći od nemilosrdnih paparazza sa svojim tadašnjim dečkom egipatskim playboyem Dodijem Fayedom, koji je također poginuo s njom u sudaru, prošlo više od dva desetljeća njezina je smrt i dalje omiljena tema brojnih teoretičara zavjere. I dok neki tvrde da se radilo o običnoj automobilskoj nesreći, drugi su i dalje uvjereni da je Diana ubijena, a neki idu toliko daleko da tvrde da je njezino ubojstvo naručila sama engleska kraljica Elizabeta.

Nedoumice po ovom pitanju i dalje imaju i Dianini sinovi, prinčevi William i Harry, a prema pisanju tabloida Globe, kako bi napokon saznali istinu u svezi smrti svoje majke, William i Harry su odlučili ekshumirati njezino tijelo. Globe tako tvrdi da William i Harry pripadaju u ovu drugu skupinu, onu koja smatra da je smrt Lady Di bila naručena te idu toliko daleko da pišu kako William i Harry misle su isti ljudi u njihovoj obitelji koji su naručili smrt njihove majke, odgovorni za odluku Meghan Markle i princa Harryja da odu iz Velike Britanije i općenito raskrste s britanskom kraljevskom obitelji.

Doduše, Meghan do sada niti u jednom svom javnom istupu, kao ni Harry, nije spomenula da je razlog za napuštanje njezinih kraljevskih dužnosti smrt princeze Diane ili da je u strahu da ju netko od članova britanske kraljevske obitelji želi ubiti. Navodno ju je tajna kći Lady Di upozorila na tu mogućnost, no nikad nije potvrđeno da ta tajna kći postoji, a kamoli da je upozorila Meghan da joj netko od članova britanske kraljevske obitelji želi istu sudbinu kakvu je doživjela Diana. Doduše, teoretičari zavjere koji vjeruju u postojanje tajne kćeri Lady Di kažu da je to iz razloga što dotična mora živjeti u anonimnosti jer su i na nju pokušali izvršiti atentat.

Bilo kako bilo, prinčevi su u tajnosti odlučili iskopati majčino tijelo da bi saznali istinu, čemu se njihov otac Charles strogo protivi. K tome im prijeti da im više neće pružati financijska sredstava u iznosu od 360 tisuća funti godišnje, te ih na taj način želi ucijeniti. Sumnjamo da će ih ikakvi novci spriječiti u njihovom naumu jer će svatko tko je izgubio majku posvjedočiti da nikakvi novci ne mogu zamijeniti takav strašan gubitak ili spriječiti ikoga u naumu da si razjasni, bar logički, detalje te smrti, kako bi se s istom lakše nosio. S druge strane, možda su sve ovo obična naklapanja medija, no jedno je sigurno – o smrti najfotografiranije i najslavnije žene na svijetu, netko će uvijek imati nešto za reći, koliko god desetljeća prošlo.