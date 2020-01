‘Ta rebra mi bodu oči’ Maja Šuput objavila novu golišavu fotku, ali neki tvrde da je premršava

Autor: Iva Hanzen

‘Po odabiru mog muža… 📸📸📸’, napisala je Maja Šuput pored zadnje fotografije s Balija koju je objavila na svom Instagram profilu, a na kojoj se hvali svojim turboisklesanim tijelom. Ostali smo paf jer nismo znali da Maja ima baš ovako brutalno tijelo, no s obzirom na to da je pjevačica sklona pretjeranoj uporabi photoshopa, moguće je i to da ovo nije njezino tijelo. Bilo kako bilo, reakcije fanova nakon ove fotografije bile su podijeljene. Jedni tvrde da je pjevačica prezgodna, a drugi da je premršava. Tako su oni prvi pisali komentare poput: ‘Vrh izbor💗’, ‘👌Dobro je odabrao’, ‘Wow😍❤️🔥🌍’, ‘Vatra’, ‘Predivna😍❤️’ i ‘Majice gdje god da te stave ti si kao buketic ukras preljepi😉😊’, dok su drugi Maji poručili sljedeće: ‘Majo fali ti kila’ i ‘Extra al ta rebra mi bodu oči 😜🤭’

Kako god bilo Maja nam je i dalje preseksi, a to je dokazala i ovim fotografijama s Balija.

