Svijet zgrozila stravična smrt Kennedyjeve unuke! Pobjegla od koronavirusa, da bi ju zadesilo nešto što nitko nije očekivao!

Autor: Iva Hanzen

Zla kob ne prestaje pratiti obitelj Kennedy. Prvo je 1963. na predsjednika Johna Fitzgeralda Kennedyja izvršen atentat u Dallasu, da bi 1968. u Los Angelesu atentat bio izvršen i na njegovog mlađeg brata Roberta Bobbyja Kennedyja. Da stvar bude gora, još je 1944. njihov brat Joseph P. Kennedy Jr. poginuo u zrakoplovnoj nesreći, a u zrakoplovnoj nesreći 1948. poginula je i njihova sestra Kathleen, odnosno Kick, kako su ju zvali. Nad njihovom sestrom Rose Marie Kennedy pak, kada je imala samo 23 godine, izvršena je lobotomija, s nadom u to da će ovaj invazivni postupak otkloniti njezine promjene raspoloženja i depresiju s kojom se borila, no isti je ostavio trajne posljedice na njezino fizičko i psihičko zdravlje, do te mjere da je do kraja života jedva bila u stanju govoriti.

Zanimljivo je da je u zrakopolovnoj nesreći i to sa svojom suprugom Carolyn 1999., poginuo i sin Johna Fitzgeralda Kennedyja, kojeg je dobio u braku s Jackie Kennedy – John F. Kennedy Jr. . No, tu smrtima mlađeg naraštaja ove obitelji nije kraj. Saoirse Kennedy Hill, unuka Roberta Kennedyja, prošle je godine preminula nakon što se predozirala drogom, da ne spominjemo kako se među žrtvama zle kobi ove obitelji našla i Mary Richardson Kennedy, bivša žena Roberta Kennedyja Jr.-a koja je pronađena obješena u staji za konje 2012. godine. Ona se cijeli život borila s alkoholizmom i ovisnošću o antideprisivima pa je njezina smrt možda bila za očekivati, no ne kao smrt Kare Kennedy, kćeri Teda Kennedyja koju je izdalo srce nakon intenzivne tjelovježbe, dok se prije toga borila s rakom pluća.

Sad je još jedna unuka Roberta Kennedyja platila životom. Maeve Kennedy McKean i njezin osmogodišnji sin Gideon prošli su tjedan nestali u zaljevu Chesapeake, gdje su pobjegli od pandemije koronavirusa. No, ako su uspjeli pobjeći koronavirusu, nisu i zloj kobi koja prati obitelj Kennedy. Američka obalna straža, tražila je Maeve i Gideona četiri dana, a sumnjalo se kako su se majka i sin nalazili u čamcu koji se prevrnuo, što je uzrokovalo njihovo utapanje. Kako su pronašli čamac, ali ne i tijela, već su nakon 26 sati potrage zaključili da su se majka i sin utopili, što se na kraju pokazalo točnim. U jednom od izvještaja, majka i sin su navodno viđeni kako pokušavaju doći do obale, no nakon toga više nisu viđeni. Na kraju je Maevino tijelo pronađeno četiri kilometra od kuće njezine majke Kathleen, gdje su Maeve i sin posljednji put i viđeni, dok tijelo osmogodišnjaka još nije pronađeno.