Svi muškarci Jennifer Aniston! Past ćete na dupe kad saznate s kim je sve bila! Povelik je popis!

Autor: Iva Hanzen

Iako je Jennifer Aniston dva puta bila udana te je bila u mnogo veza, publika pamti samo njezin brak s Bradom Pittom. No, Brad je samo jedan u nizu Jenniferinih ljubavi. Evo koje su ostale.

Daniel McDonald

S ovim je glumcem hodala pet godina i tu u doba kada se tek uspinjala u Hollywoodu, dakle prije uloge Rachel u ‘Prijateljima’ koja ju je proslavila. Prije nekoliko godina za New York Times je izjavila da je Daniel bio prva velika ljubav u njezinom životu. ‘On je trebao biti ‘onaj pravi’, ali imala sam 25 godina i bila sam glupa’, izjavila je Jenn. Inače, Daniel je preminuo 2007. nakon borbe s rakom, a kada je njegova udovica čula da je Daniel trebao biti Jenniferin ‘Gospodin Pravi’, podivljala je jer Jennifer nije bila ta koja je bila uz njega kada je umirao.

View this post on Instagram A post shared by JENNIFER ANISTON👑👑 (@jenniferaniston_fan__)

Adam Duritz

Jennifer je s ovim glazbenikom hodala u vrijeme kada je tek počela snimati ‘Prijatelje’, a kako se i on u to vrijeme propinjao u svijetu glazbe sa svojim bendom Counting Crows, mediji su bili na pravom putu da ih nazovu ‘power coupleom’, odnosno parom koji odiše moći i uspjehom. Ipak Jennifer i Adam su brzo prekinuli, a detalje svog prekida nisu htjeli otkriti javnosti. Možda su jednostavno smatrali da su na početku svojih karijera i da se moraju fokusirati na njih, a na kraju je Adam završio s Courtney Cox, odnosno Monicom iz ‘Prijatelja’ i Jenniferinom najboljom prijateljicom. Premda su se tabloidi raspisali da je Courtney uzela dečka prijateljici, Jennifer je sama izjavila da je upravo ona poticala Courtney da uđe u vezu s Adamom. Dapače, nije joj ni najmanje smetalo da joj najbolja prijateljica hoda s bivšim.

View this post on Instagram A post shared by Scott Levine (@alternativeguitars)

Tate Donovan

Tate se pojavio u par epizoda ‘Prijatelja’ kao Joshua, Rachelin dečko, što će reći da su Jennifer i Tate hodali i na malim ekranima i u pravom životu. No, da stvar bude zanimljivija, Tate i Jennifer prekinuli su prije nego što su se epizode s Joshuom počele prikazivati, što znači da je Tate morao imati veliko srce, ali i talent kada je izdržao biti na setu sa ženom koju je volio i s kojom je bio, a pritom je još morao glumiti njezinog dečka. I sam je nedavno priznao koliko mu je to bilo neizdrživo teško.

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Aniston FAN page 🤍 (@jenniferanistonfan0)

Paul Rudd

I Paul Rudd se pojavio u par epizoda ‘Prijatelja’, no doduše kao Mike, dečko Phoebe Buffay. 1998. snimili su film ‘Predmet obožavanja’ u kojem je Paul glumio Jenniferinog gej prijatelja, no u stvarnosti su brzo uletjeli u romansu koja doduše nije dugo potrajala, ali uvijek su imali samo riječi hvale jedno za drugo, pogotovo zato što su godinama prije i poslije svoje veze, bili i ostali dobri prijatelji, ali i kolege.

View this post on Instagram A post shared by ❤️JA❤️ (@classyaniston)

Brad Pitt

Brad Pitt također se pojavio u ‘Prijateljima’, doduše samo u jednoj epozodi, ali ista je bila dovoljna da između Brada i Jen zaiskri jer upravo su se na setu ‘Prijatelja’ i upoznali. Doduše, Brad je tad bio s Gwyneth Paltrow, s kojom je bio i zaručen pa nije dolazilo u obzir da prohodaju, no četiri godine nakon te epizode Brad i Jenn sreli su se opet, ovaj put oboje sami. Dapače, njihovi menadžeri, koji su inače prijatelji, smjestili su im prvi dejt, a nije ni čudo da su mislili kako će Jen i Brad biti savršen par jer su ih i mediji odmah prozvali legendarnim parom. Ona je do tad već zaradila nadimak ‘američke ljubimice’, a on je bio uspješan glumac i seks simbol. Sve se činilo savršenim i zaista na početku je njihov odnos bio bajka. Prvih godinu dana par je krio svoju vezu, a onda su se prvi put u javnosti pokazali kao par na dodjeli nagrada Emmy 1999. Jenn je u intervjuu za Rolling Stone rekla da su joj to bili najljepši trenuci života i to ne samo zbog Brada! ‘Sve je tad u mom životu bilo na svom mjestu – posao, prijatelji, ljubav …moj život općenito, sve je bilo divno’, rekla je. Zanimljivo, za Brada nije nikad govorila da je bio ljubav njezina života, ali je uvijek tvrdila da su dijelili nešto specijalno. U svakom slučaju imali su veliko pompozno vjenčanje koje je koštalo milijun dolara, onoliko koliko je koštao sam Angelinin zaručnički prsten koji joj je Brad dao, čisto radi usporedbe. Na vjenčanju su k tome bili brojni poznati, ali par je imao ogromno osiguranje koje je spriječilo nasrtljive paparazze da im naruše ovaj specijalan dan. Da stvar bude bolja, Brad je plakao na dan njihova vjenčanja, a Jenn je rekla da ne postoji ništa dirljivije od vidjeti muškarca kako plače na dan svog vjenčanja. No, taman kad je Jenn bila spremna da uspori s karijerom i bude majka, dogodili su se ‘Gospodin i Gospođa Savršeni’, a Brad je i prije upoznavanja s Angelinom tražio izlaz iz braka. Ipak Jenn i Brad razišli su se mirno, a Jenn je rekla da su u vezu ušli prekrasno, ali i da su u istom tonu završili vezu. No, nije porekla da joj je bilo teško gledati Brada i Angelinu sretne. Dapače, ovaj period uništio ju je, ali je nakon toga shvatila da ona: ‘Što te ne ubije, te ojača’, uistinu vrijedi. ‘Tvrd sam ja orah, a imam i divan sustav podrške. Jako sam ponosna na to kako sam izdržala sve izazove u životu’, rekla je Jenn za Vanity Fair.

Vince Vaughn

S vremenom je Jenn krenula dalje i sa svojim poslom i sa svojim ljubavnim životom i tako je na setu filma, ironičnog naziva, ‘Prekid’ iz 2006., koji je uslijedio točno godinu dana nakon prekida s Bradom, upoznala Vincea i prohodala s njim, iako su na početku oboje pokušali opovrgnuti glasine da se viđaju. U nekom trenuku su ipak priznali da su bili zajedno, ali da su u međuvremenu prekinuli i tako su jednom izjavom riješili i pitanje njihove veze i pitanje prekida iste. Jednostavno nisu davali medijma previše povoda da pišu o tome te su također ostali dobri prijatelji. Ipak, par godina kasnije Jennifer je priznala da joj se ta veza pokazala kao izrazito bitna jer ju je vratila u život i dala joj je upravo ono što je trebala u tom trenutku.

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferanistonfaniston)

John Mayer

Iako je slabo znala za njegovu glazbenu karijeru, Jennifer i John uletjeli su u romansu čim su se upoznali na dodjeli nagrada Oscar. Ubrzo je krenula s njim na njegovu britansku turneju, a paparazzi su ih slijedili do iznemoglosti. Veza je na kraju brzo puknula, a John je rekao da je on kriv, dok je Jenn izjavila da je ta veza bila onoliko dobra koliko je mogla biti. Dodala je i kako ljudi nekad u životu znaju da veza ne funkcionira i kako je čak moguće da oboje misle kako bi trebali biti s nekim drugim, ali jednostavno ne mogu prekinuti jer se previše vole. Da je u njihovoj vezi bilo ljubavi, svjedoči i činjenica da su se mirili, ali svaki put bi opet prekinuli i Mayer bi zaključio da je u njemu problem.

View this post on Instagram A post shared by John Mayer 💎 (@johnmayer)

Justin Theroux

Jennifer i Justin bili su prvo prijatelji godinama, a onda su počeli izlaziti te su 2011. objavili zaruke. Planirali su vjenčanje pune tri godine te su se trudili da isto bude što privatnije moguće. Naime, održali su vjenčanje u svom dvorištu iza kuće, a gosti nisu ni znali da dolaze na vjenčanje. Mislili su da je riječ samo o Justinovoj proslavi rođendana. Doduše, i na ovo vjenčanje pozvani su mnogi slavni, ali nitko nikad nije objavio niti jednu fotografiju s istog. Nažalost, tri godine nakon toga razišli su se, bez da su rekli iti jednu riječ na temu svog razvoda. Koju godinu nakon toga opet su se našli kako bi obilježili pokop zajedničkog psa kojeg su imali, a kojeg su doživljavali kao dijete. Inače se privatno druže i prate se na Instagramu te su izgleda uistinu dobri prijatelji.

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Aniston (@_jenanistonfan)

No, ako pitate Jenn, ona će reći da njezine veze, a pogotovo brakovi nisu bili neuspješni. Smatra da su joj oba braka bila uspješna, ali da osobe dođu u period u svom odnosu kada se zapitaju: ‘Želimo li biti sretni?’, a sreća nekad ne funkcionira u tom datom odnosu i zato ljudi moraju krenuti dalje.