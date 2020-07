Svi misle da je Ella Dvornik opet trudna zbog ovih fotografija! Kažu da će biti sin ovaj put!

View this post on Instagram

Volim kad neke glupe spontane fotke postanu tradicija. 2017. Kad sam bila trudna s Balie mama i ja smo lezale na krevetu i komentirale kako ce nam iduce godine doci malena Pikulica na svijet. I ovjekovjecile smo taj razgovor u krevetu fotografijom nasih nogu. Iduce godine nam je skocila ta uspomena na news feedu i ja sam rekla mami : “ajmo fotkat sad Balie a da smo u istoj pozi”… i tako je krenulo. 2019. Nam je opet skocila uspomena i opet smo se tako fotkale, ali ono sto nismo znale je da sam ja bila svega par dana trudna na toj fotki s Lumi. I eto neki dan nas opet podsjeti, pa reko… ajmo nastaviti ovako svake godine. Mozda jednog dana i moja unucad bude bila na tim fotkama koje okinemo svake godine u isto vrijeme 🙂 a nisu nikakve profi, ali pricaju pricu @danijeladvornik