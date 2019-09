Svi čestitali Eciji Ivušić i zgodnom nogometašu nakon OVE objave! No, jeste li znali da on ima mračnu tajnu?

Autor: Iva Hanzen

Ecija Ivušić je poprilično dugo skrivala svoj ljubavni život, no odnedavno otvoreno pokazuje da je u vezi s nogometašem Nikolom Pokrivačem. Podsjetimo, prvo je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj se ljubi s ovim crnim ljepotanom u plićaku, pored koje je napisala: ‘Ne želim zvučati dramatično ili tako nešto… Ali već sam mislila da se nikad nećeš pojaviti. Volim te, moj N’.

Sada se opet pohvalila zajedničkom fotografijom s Nikolom pored koje je napisala: ‘Mir. Jer kad makneš N & E iz neMIRa ostaje samo mir 🙏🏻. #🖇❤️’, što je očit dokaz koliko je sigurna u njegovu ljubav te koliko je napokon mirna i sretna. Ovo je oduševilo sve obožavatelje lijepe voditeljice pa su joj od srca čestitali i napisali sljedeće:

‘Divni moji! 💞’, ‘Baš mi je mega drago ❤️💋’, ‘Samo ljubav 💕🤗’, ‘Zaslužila si mir, sreću i ljubav!👏’, ‘Predivnii steee 😍💕’, Top par! Samo naprijed! 💪’ i ‘Savršeni ste🔝🔥❤️’

Ecija je inače u prijašnjim objavama, u komentarima, dala svima do znanja kako ne bi imala ništa protiv da se uskoro uda za Nikolu, kojem bi ovo bio drugi brak. Podsjetimo, Nikola je bio u braku dugogodišnjom djevojom Katarinom i to od 2014. do 2018. godine , a tijekom tog perioda dobili su i kćer Niku. No, razvod nije jedina teška životna situacija koju je Nikola prošao. Jedno vrijeme je bolovao od leukemije, no premda mu je Katarina bila velika podrška tijekom ovog razdoblja, to ipak nije bilo dovoljno da par ostane zajedno. Tko zna, možda Ecija uistinu postane gospođa Pokrivač.