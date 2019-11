Svi bruje o ovoj superkratkoj haljini Maje Šuput! ‘Da sam znala da će me slikat’ navukla bih ju’

View this post on Instagram

Da sam znala da ce netko slikat moj prvi govor 🗣na panelu ZAMP -a o vaznosti glazbe navukla bi ja tu haljinicu🤷‍♀️… ali zato mi je muzic 🔝🔝🔝 Photo Dusko Jaramaz

@majasuput on Nov 26, 2019 at 2:53am PST