‘Šuti ili ću ti uništiti karijeru’ Isplivale prijetnje moćnog redatelja upućene slavnoj glumici

Autor: Iva Hanzen

Priča The Hollywood Reportera o glumcu Rayu Fisheru, koji je optužio redatelja Jossa Wedona za “rasističko i nasilno” ponašanje na setu filma “Liga pravde” iz 2017. godine, također je otkrila tvrdnje o navodnom zlostavljanju glumice Gal Gadot.

View this post on Instagram A post shared by Gal Gadot (@gal_gadot)









Izvor za The Hollywood Reporter je rekao da je Gadot, koja je glumila Wonder Woman u filmu o superherojima iz 2017. godine, bila među nekoliko glumaca koji su pretrpjeli navodno zlostavljanje od strane spomenutog redatelja, ujedno tvorca kultne serije “Buffy”.

Problemi su navodno počeli nakon što je Wedon natjerao 35-godišnju Gadot da izgovara rečenice nakon kojih se nije osjećala ugodno, a redatelj je navodno prijetio i da će glumici uništiti karijeru. Svjedok na mjestu događaja izjavio je za The Hollywood Reporter da se nakon jednog posebno okrutnog spora “Joss hvalio da je to riješio s Gal”. Rekao joj je da je on napisao scenarij za film, i da ona ima šutjeti i izgovarati svoje rečenice, jer on može učiniti da u filmu izgleda nevjerojatno glupo, tvrde izvori.

Izvor je također objavio kako je njihova žestoka rasprava na kraju rezultirala sjednicom s tadašnjim predsjednikom Warner Brosa Kevinom Tsujiharom. “Imala sam problema s [Whedonom] i Warner Bros. je to riješio na vrijeme”, rekla je Gadot u izjavi za The Hollywood Reporter o prepirki. Whedon je odbio komentirati išta za medij.









View this post on Instagram A post shared by Fan-Circle Entertainment (@fancircleentertainment)









Spomenuti glumci nisu jedine osobe koje je Whedon maltretirao. Izvor za The Hollywood Reporter tvrdi da je čak ocrnio originalnu redateljicu “Čudesne žene” Patty Jenkins.

Ray Fisher, koji glumi Kiborga u “Ligi pravde”, već dugo glasno govori o navodnom zlostavljanju Whedona. Za The Hollywood Reporter ispričao je incident u kojem ga je Whedon tjerao da njegov lik izgovara stereotipne crnačke krilatice. Kad se nevoljko složio, Whedon mu se navodno rugao zbog toga kako se izražava.

View this post on Instagram A post shared by Ray Fisher (@ray8fisher)

.Ovo nije prvi put da je spomenuti redatelj u problemima. Whedon se naime trenutno suočava s optužbama za zlostavljanje nekoliko zvijezda svoje vampirske serije “Buffy”, uključujući Charismu Carpenter i Michelle Trachtenberg.