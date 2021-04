Šuška se da su slavne pjevačice u lezbijskom odnosu nakon što su snimile duet! Jedna već priznala da voli žene!

Autor: Iva Hanzen

Pjevačice Demi Lovato i Noah Cyrus provode kvalitetno vrijeme zajedno otkako su snimile novu pjesmu – ostavljajući upućene da se pitaju je li njihov odnos više od glazbenog. “Vrlo su bliske i druže se”, rekao je jedan izvor za portal Page Six, koji je čak sugerirao da je par možda započeo aferu.

No izvor blizak Lovato nazvao je glasinu “čudnom” i inzistirao je na tome “da se djevojke ne zabavljaju”. “Ponekad večeraju, ali nisu romantično povezane”, rekao je izvor. “Povezale su se zbog nove pjesme koju su zapravo smislile u zadnji trenutak i druže se”, pojasnio je izvor.

Lovato, koja se identificira kao panseksualka, snimila je pjesmu “Easy” s Cyrus za potrebe novog albuma “Dancing With the Devil … The Art of Starting Over”. “To je narodna pjesma o ostavljanju nečega iza sebe … To je jako osoban album za nju koji iznosi njezino putovanje”, rekao je prijatelj Demi Lovato.

View this post on Instagram





A post shared by Miley Cyru$ (@noahandmileycyrus)

Cyrus je inače sestra kontroverzne pjevačice Miley Cyrus i kći pjevača Billyja Raya Cyrusa, a zanimljivo je da ove glasine dolaze tek koji dan nakon što je Lovato priznala da voli žene.









View this post on Instagram A post shared by Demi Lovato (@ddlovato)









Pjevačica je naime otkrila da se seksualno probudila gledajući zloglasnu scenu ljubljenja između Selme Blair i Sare Michelle Gellar u Okrutnim namjerama. “Bila sam poput: ‘Oh, sviđa mi se to’. Ali osjetila sam puno srama jer kada odrastate u Teksasu kao kršćanin na to se ne gleda s odobravanjem”, prisjetila se. Lovato je dodala: “Ugušila sam bilo kakvu privlačnost koju sam osjećala prema ženama u mladosti, prije nego što sam se uopće prepustila tome da shvatim ono što sam osjećala”.

Pjevačica je također otkrila kako su njezine zaruke s glumcem Maxom Ehrichom, koje su prekinute u rujnu dva mjeseca nakon što je Ehrich zaprosio, utjecale na njene poglede na vlastitu seksualnost.

“Prošle godine bila sam zaručena za muškarca i kad to nije uspjelo, rekla sam: ‘Ovo je ogroman znak’. Mislila sam da ću provesti život s nekim. Kad sam shvatila da neću, osjetila sam osjećaj olakšanja jer sada napokon mogu živjeti svoju istinu. Završila sam s djevojkom nakon toga i zaključila sam da mi se to puno više sviđa. Osjećala sam se bolje. Osjećala sam se dobro”, objasnila je. “Suprotno tome, kad sam bila s nekim od frajera s kojima sam se družila tad, imala bih reakciju poput: ‘Jednostavno ne želim staviti usta tamo’, kad bi došlo do toga da budemo intimni ili seksualni”, dodala je te je pojasnila: “To se nije temeljilo na osobi s kojom sam bila. Jednostavno sam otkrila da cijenim prijateljstva tih ljudi više od romantike i nisam željela romansu ni od koga suprotnog spola”.