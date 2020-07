Susjedi Angeline Jolie tvrde da je majka iz pakla! Ovo majke ne bi trebale raditi svojoj djeci!

Autor: Iva Hanzen

Već se pisalo o tome kako više nitko u Hollywoodu ne može smisliti Angelinu Jolie, a njezina kontroverzna brakorazvodna parnica s bivšim suprugom Bradom Pittom, koja traje već četiri godine, i dalje je glavna tema trač rubrika. Sada pak portal Gossip Cop, koji inače ima prilično objektivne i uvjerljive članke o slavnima, tvrdi da je Angelina i loša majka, a pogotovo susjeda. Kako smo nedavno mogli čitati da Angelinino i Bradovo najstarije biološko dijete Shiloh želi živjeti kod oca jer je Angelina nepodnošljiva i kao osoba i kao majka, ove zadnje tvrdnje iznesene u svezi Angeline imaju smisla.

Problem je u tome, tvrde Angelinini susjedi, što je glumica toliko glasna da se u okolnim kućama ne može boraviti na terasama, a mnogi od susjeda ne mogu spavati zbog nje. No, ono što je susjedima još gore od glasne glazbe i smijeha koji se čuju sve do kasno u noć kada Angelinu posjete prijatelji je način na koji se odnosi prema djeci. Navodno Angelina toliko vrišti da je to neizdrživo, jako se glasno dere na djecu te je općenito jako zlobna prema njima, a koristi i strašno vulgarne riječi kada im se obraća.

Još kada uzmemo da su kuće kakve posjeduje holivduska elita okružene velikim posjedima, što će reći da iste i nisu tako blizu jedna drugoj, mora da se Angelina stvarno jako dere kada se baš toliko daleko čuje.