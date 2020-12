Supruga Willla Smitha i glumica Jada Pinkett Smith se otvorila: ‘I ja sam se bojala biti odbačena kao i svi drugi’

Autor: Iva Hanzen

49-godišnja glumica, scenaristica, producentica, voditeljica talk showa, poslovna žena i supruga glumca Willa Smitha, Jada Pinkett Smith otvorila se svijetu na temu svog slomljenog srca u zadnjoj epizodi Red Table Talka. Red Table Talk američka je televizijska emisija koju vode Jadina kćer Willow Smith, sama Jada i njezina majka, Adrienne Banfield-Norris.

Adrienne Banfield-Norris, Smith i njezina kći Willow Smith otkrile su u razgovoru s Michaelom Boehm, koja je radila kao savjetnica za veze za Willa Smitha i Jadu, mnogo toga.

Glumica je priznala da je u životu unatoč silnoj slavi doživjela mnogo situacija koje su joj slomile srce i koje su bile izuzetno porazne. Otkrila je važnost učenja nježnosti u vezi, naspram tučnjava sa svojim partnerom. Međutim, nije ulazila u detalje.

Boehm je također dala neke snažne smjernice razgovoru, dok su 67-godišnja Adrienne i 20-godišnja Willow također podijelile vlastita iskustva. Banfield-Norris otvorila se u svezi svog prvog braka, koji je bio drugačija vrsta ljubavi nego što je željela. Zapravo je priznala da čak ni ona nije imala pojma kakvu je ljubav u to vrijeme tražila.

“Poseban neuspjeh u jednom od mojih brakova je taj što sam u glavi stvorila ideju da je on moja jedina prava ljubav i nikad više neću voljeti ovako. To nije bio razvod koji sam željela”, objasnila je. Međutim, kasnije je shvatila da u jednom od trenutka u vezi, par shvati da to ne ide nikamo i da se moraju razdvojiti.

Banfield-Norris bila je trudna s Jadom dok je bila u srednjoj školi i udala se za Robsola Pinketta mlađeg, no razdvojili su se nakon nekoliko mjeseci. Nakon njega je imala još dva braka, no s druge strane, Smith je priznala da se i ona bojala biti odbačena kao i svi drugi, iako je već 23 godine u braku s Willom Smithom. Dodala je da se mnoge djevojke boje da bi se, ako zaplaču, mogle raspasti toliko da više neće biti u stanju sakupiti razlomljene dijelove sebe.

Banfield-Norris podijelila je i to da je njezina svekrva preminula ove godine nakon što je bila zaražena koronavirusom. Primijetila je kako je bilo izuzetno bolno biti udaljen od onih koje voliš tijekom teških vremena i ne moći redovito slaviti život. U međuvremenu, Willow je također govorila o svojoj vezi sa svojim navodnim dečkom, Tylerom Coleom. Rekla je da je ove godine morala donijeti neke odluke. Willow je objasnila da je važno stvoriti granice u odnosu te je priznala da je u glavi znala stvarati grozne scenarije, i od njih raditi puno gore situacije nego što se uistinu događaju u stvarnom životu. Majka ju je pohvalila što je zrela i zbog toga kako rješava stvari s dečkom. Willow je pak odala priznanje Boehm što je i njoj pomogala u vezi svojim savjetima.