Supruga princa Charlesa Camilla uhvatila za vrat kraljicu Elizabetu! Doduše, kada spletkare, najbolje su prijateljice!

Autor: Iva Hanzen

Iako je Camilla Parker Bowles velik dio života princa Charlesa i svakako njegova najveća ljubav, gotovo da ne postoji osoba u britanskoj kraljevskoj obitelji, barem kada govorimo o njezinim užim članovima, koju Camilla nije povrijedila. Povrijedila je i svog prvog supruga Andrewa Parkera Bowlesa, kojeg je varala s princom Charlesom, zatim se od starta zatrovan brak princa Charlesa i princeze Diane trudila uništiti svim silama, da bi potom maltretirala i Kate Middleton. Primjerice, kada Kate na početku braka s princom Williamom nije mogla zatrudnjeti te je imala spontani pobačaj, Camilla je po elitnim britanskim krugovima pričala kako je Kate pobacila i iznosila njezine privatne detalje koje je Kate u svoj svojoj boli itekako htjela zadržati za sebe.

No, sada se priča kako Camilla nema milosti ni prema britanskoj kraljici Elizabeti, koja je iz nekog razloga sve ove godine tolerira. Neki idu tako daleko da tvrde kako Camilla priželjkuje Elizabetinu smrt jer se želi dočepati krune, no Camilla je, s druge strane, Elizabeti glavna saveznica u urotama protiv svih nepoželjnih članova britanske kraljevske obitelji, pogotovo Meghan Markle. Ipak, unatoč povremenim savezništvima, već godinama se piše da Camilla i kraljica Elizabeta u biti nemaju dobar odnos te da je on, barem ako je vjerovati tabloidu Globe, znao eskalirati do suludih razmjera, primjerice do te mjere da su se Camilla i Elizabeta jednom prilikom čak fizički obračunale.

Izvor za Globe je tako ispričao kako se jedne večeri Camilla napila te je nasrnula na tada 73-godišnju kraljicu. Camilla je prvo Elizabeti izlila čašu vina u lice, a zatim ju je uhvatila za vrat i silovito joj potrgala bisernu ogrlicu. Kraljica je, naravno, bila šokirana. Da se netko tako odnosi prema osobi njezina ranga, a pogotovo da nasrće na nju, Elizabeti je bilo nezamislivo. Nikad nije bila tako ponižena, da ne spominjemo da se nikad nije našla u teškom fizičkom obračunu. Nakon toga je obećala samoj sebi da si ovakvo što više nikad neće dopustiti, dok je Camilli jasno dala do znanja da je nepoželjna u prostorima u kojima ona boravi.