Suprug i majka Žanamari Perčić završili na hitnoj! Pjevačica objasnila o čemu je riječ i savjetovala kako se snaći u ovoj svima teškoj situaciji!

Autor: Iva Hanzen

U medijima je osvanula vijest kako su Žanamari i njezina obitelj hospitalizirani pa smo ju kontaktirali kako bismo provjerili je li to istina. Naime, prema napisima koje smo imali prilike pročitati, hospitalizirani su Žanamarijin suprug Mario Perčić te Žanamarijina majka Maria. Sve se navodno dogodilo zbog nezgode u njihovoj kući u Makaraskoj. Naime, došlo je do začepljenja cijevi, no kako je u Makarskoj veliki broj ljudi u izolaciji gotovo je nemoguće doći do majstora. Stoga je Mario pokušao riješiti stvar, a nakon nekog vremena i Žanamarijina majka priskočila je u pomoć. Međutim, došlo je do pojave dima, a Maky, kako ga od milja Žanamari zove, počeo je teško disati.

No, kada smo kontaktirali pjevačicu, rekla je da uopće nije došlo do hospitalizacije, već da su suprug i njezina majka završili na hitnoj, ali da su sada dobro. Nije htjela ulaziti u detalje situacije sa začepljenim cijevima jer kako nam je rekla, kada ulazi u dublje rasprave u ovakve teme, to ju samo uznemiri, a sada joj je prijeko potreban mir.

S obzirom na to da smo svi trenutačno u situaciji u kojoj nam je potreban mir, moramo reći kako sasvim razumijemo pjevačicu, a usput smo ju upitali kako joj je u samoizolaciji.

“Navikla sam se na bivanje u kući, ali mi nije svejedno čuti da se epidemija proširila i na Makarsku rivijeru. Još jednom apeliram – ljudi pazite! Svi želimo da ovo završi što prije”, rekla nam je Žanamari koju smo također upitali ima li koji savjet za sve one kojima samooziolacija teško pada.

“Savjet je da pokušaju okrenuti misli radeći nešto pozitivno! Meni je pomoglo to što sam napisala pjesmu i snimala spot ‘Apokalipsa’ u karanteni. Tjedan mi je proletio. Svaki dan izmislim nešto novo i na taj način mozak usmjeravam na pozitivne misli”, objasnila je Žanamari.

Kako je nastao spomenuti spot pjevačice saznajte u Instagram statusu ispod, dok pjesmu možete čuti na YouTubeu.