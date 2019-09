Suprug Doris Pinčić oduševljen ‘Gospodinom Savršenim’ više nego žene! Evo što mu je poručio!

Autor: Iva Hanzen

Natjecateljice u showu ‘Gospodin Savršeni’ ne kriju koliko im se sviđa glavni sudionik ovog realityja Mijo Matić, no isto ne krije ni suprug Doris Pinčić, Boris Rogoznica. Na Instagramu je objavio fotografiju na kojoj ponosno pozira s ‘Gospodinom Savršenim’, a pored iste je napisao: ‘Ovo je @mijomatic. U zadnje vrijeme poznatiji kao @gospodin_savrseni_rtl. Mijo to uistinu i je. Od kada ga znam, ne skida osmijeh s lica. Svaki put kada uđe u teretanu, on lijepo pozdravi sve, priđe, da ruku, izmjeni par šala i nastavi svojim poslom. Miju čeka veliki uspjeh! Zapamtite što sam rekao. Ovo je tek prva njegova velika prilika koju je spremno dočekao i prigrlio. On je prirodan, pozitivan i inteligentan mladić koji shvaća koliko se može postići lijepom riječju, dobrim ponašanjem, iskrenim osmijehom. Takve osobe dobivaju prilike jer svi žele biti okruženi njima, a ne hejterima koji po cijeli dan gunđaju, vrijeđaju, do podne mrze sebe, a od podne ostatak svijeta. Budi kao Mijo i živi svoj život na najbolji mogući način. I prilike će same doći 💪’.

Mnoge je iznenadio ovaj spontani izljev ljubavi Borisa Rogoznice prema Miji pa je jedan obožavatelj supruga Doris Pinčić ispod fotografije upitao: ‘Jesi se ti to malo zaljubio, ha? 🤔😉😋’, a drugi je zaključio kako “Borisu sada sve žene sigurno zavide. ” Treći je rekao kako je ovo predivna fotografija, a četvrti se složio s Borisom, riječima: ‘Svaka čast za tog pozitvnog momka! Slažem se u potpunosti!!! 😊Treba voditi računa čime hraniš svoj um i svoju dušu, da se jednog jutra ne probudiš kao cinik, negativna i depresivna osoba! 🙏’