Suprug Doris Pinčić ima bizaran poslovni pothvat! Biste li kupili ovaj proizvod?

View this post on Instagram

Odavno sam shvatio da u ovom glazbenom biznisu kojeg obavljam, nikada necu biti najbolji. Jednostavno nemam taj kapacitet, talent, znanje i vjestine da mogu konkuritati mnogima koji su puno vise od mene dobili rodenjem a potom i naobrazbu od malih nogu. Ipak, prirodno je da svi zelimo biti sto bolji u svom poslu. Da tezimo ka savrsenstvu, profesionalizmu.. Pa kad vec svojim klijentima ne mogu dati virtuoznost na gitari i baciti ih u trans svojim skolovanim glasom, mogu im dati nesto puno vaznije od toga. A to je osmjeh, volja i zelja na bini, susretljivost, lijepa riječ i butelja izvanrednog vina, kao namjenski poklon za sve moje klijente i suradnike. Cheers 🍸

A post shared by Boris (@boris_rogoznica) on Oct 9, 2019 at 6:12am PDT