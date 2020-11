Sudac Johnnyja Deppa nazvao čudovištem! ‘Zastrašujuće je što je učinio bivšoj supruzi’, tvrdi! Kraj karijere mu prognoziraju!

Autor: Iva Hanzen

Johnny Depp je u svoju razornu brakorazvodnu parnicu od glumice Amber Heard uspio uvući sve pa tako i medije. Ne samo da se po istima prepucavao s Amber, već je tužio The Sun za klevetu jer su ga nazvali batinašem. No, nedavno je izgubio svoj slučaj protiv The Suna, prenosi entertaintimes.com. Ranije ovog mjeseca, sudac Andrew Nicol presudio je da je publikacija s pravom nazvala Deppa batinašem koji tuče supruge zbog svih dokaza koji su iznijeti na sudu.

Također je rekao da prihvaća Amberine dokaze o prirodi napada koje je Depp počinio nad njom. Nicol je priznao da je ono što je Heard pretrpjela dok je bila s glumcem moralo biti zastrašujuće. Primjerice, u jednom slučaju je Depp namjerno porezao prst, a onda je svojom krvlju pisao po zidu. Međutim, za ozljedu je okrivio bivšu suprugu, koja je pak tvrdila je on bio taj koji je ozljeđivao nju, bacavši stvari nju, daveći ju, čupajući jos kosu i općenito mlativši ju. No, Depp je bio ustrajan u tome da je on prava žrtva u cijeloj priči pa je rekao da mu je Heard slomila prst tijekom jedne od njihovih fizičkih borbi. Također je optužio glumicu da je vršila nuždu na njihovom hotelskom krevetu.

Međutim, Nicol se nije složio s Deppovim tvrdnjama, rekavši primjerice da je za Heard bilo nemoguće da vrši nuždu na krevetu jer je prema dokazima tad boravila u hotelskoj sobi dok glumca nije ni bilo, što će reći da je izmislio tu priču.

Nakon presude, Depp je objavio da je od njega zatraženo da odustane od uloge Grindelwalda u filmskom serijalu ‘Fantastične zvijeri’, a prema Insideru, ovaj gubitak uloge u nadolazećem filmu tek je početak kraja te se predviđa da će Deppova karijera uskoro biti gotova. Ovaj medij tvrdi da se Depp već profesionalno mučio i prije nego što je ušao u vezu s Heard jer svi zadnjih filmovi koje je snimio nisu dobro prošli na kino blagajnama, a sada će mu biti još teže. Dok je razgovarao s Insiderom, Neama Rahmani, bivši federalni tužitelj, rekao je da se Deppova karijera možda nikada neće oporaviti.

Rahmani je izjavio da je Disney već izgubio zanimanje za Deppa nakon što su ga izbacili iz ‘Pirata s Kariba’ i teško je da će drugi veći studiji i dalje željeti raditi s njim nakon svega ovog, a jedan drugi bivši tužitelj također je predvidio da bi Depp mogao postati sljedeći Harvey Weinstein.

Stacey Jones, izvršna direktorica tvrtke Hollywood Branded, odluku Warnera Brosa o prekidu veza s Deppom nazvala je vrlo dobro organiziranim planom. Uostalom, od glumca su zatražili da podnese ostavku odmah nakon što je presuda objavljena.

Jones je dodala da Warner Bros zapravo nije imao izbora po tom pitanju jer su ‘Fantastične zvijeri’ obiteljski film. ‘Samim time, činjenicu da u filmu glumi netko tko je optužen da tuče žene te uživa drogu i alkohol, nemoguće je povezati sa suštinom filma’, objasnila je.

No, Depp je prethodno rekao da se neće predati bez borbe. Iako je napustio ulogu u filmu, još uvijek planira podnijeti žalbu na svoj slučaj na londonskom sudu.