‘Što ona obučena može, ni jedna gola ne može’ Fanovi oduševljeni izgledom Lepe Brene u novom spotu

Autor: Iva Hanzen

Svega par dana nakon što je proslavila 32. godišnjicu sretnog braka, Lepa Brena je lansirala novi spot i to za pjesmu značajnog naziva ‘Odiseja ljubavi’. No, ovu pjesmu nije posvetila svom ljubljenom Slobodanu Živojinoviću, već kako je rekla: “Ova pjesma je posvećena svim ljudima koji se vole, koji cijene i raspoznaju ljubav. To je ono što nas motivira, pokreće i održava u životu. Specijalno je namijenjena ženama, majkama, bakama, da im da podršku njihovim vrijednostima i njihovom bivstvovanju u našim životima”.

Spot obavezno pogledajte OVDJE jer Brena u njemu izgleda sjajno.

Brenini obožavatelji oduševljeni su spotom, ne samo zbog posvete, nego i zbog činjenice da pjevačica izgleda fantastično u 59. godini života. Evo što su joj poručili:

‘Brena kao vino. Što starija, to bolja, u svakom pogledu’, ‘Ti ne znaš da razočaraš! Svaka čast ✌️’, ‘Divna, Brena. Za mene uvek simbol zajedništva, ljubavi i humanosti. ❤’, Koja ikona od dame, spot prelep, ima šta da se gleda!’, ‘Žena koja ne stari !! 😍😍 P.S. Pjesma je fantazija 🔝🔝🔝’, ‘Koliko jaka pjesma…KRALJICA BALKANA💓’, ‘KRALJICA naša, predivna balada, jedna jedina Brena 💖’, ‘I svaki refren me bolii.. učiteljicaa estrade 💪’, ‘Brena, jedna jedina ❤❤❤’, ‘Što ona obučena može, ni jedna gola ne može🤗🤗’, ‘Dama se jednom rađa! Druge sve samo u pokušaju ! ❤️’, ‘Nenadmašiva za sva vremena, u crvenom kao Sofija Loren, BRAVO’.