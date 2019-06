Što!? Nina Badrić bi mogla postati mama!?

Autor: Iva Hanzen

Nina Badrić trenutno je možda sama, no u intervjuu za Gloriju iznijela je zanimljive informacije o svom privatnom životu. Podsjetimo, iza nje je brak s ugostiteljem Bernardom Krasnićem u kojem je bila od 2006. do 2012. godine, a potkraj prošle godine razvrgnula je zaruke i s poduzetnikom Tinom Bralom. No, unatoč brojnim ljubavnim brodolomima, i dalje vjeruje u ljubav te se, kako je rekla u spomenutom intervjuu, “nada da će pronaći partnera koji je razumije i želi zajednički život te joj je ponajprije prijatelj”.

U istom je intervjuu otkrila i da želi postati majka. “Mislim da u svakoj ženi gori žar za majčinstvom. Ali kad neko vrijeme prođe, počneš i na taj iskonski nagon drukčije gledati. Voljela bih udomiti dijete jer mislim da jako mnogo mogu dati nekom malom biću i kao zrela osoba lijepo ga provesti kroz život”, priznala je i dodala kako joj je u redu i varijanta u kojoj ostaje sama.

Za to joj čestitamo jer bi se malo koja žena pomirila s takvom situacijom.