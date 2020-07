ŠTO? Meghan Markle i princ Harry se razvode? Ona je ta kojoj je dosta! Problemi nastali još puno prije!

Autor: Iva Hanzen

Vijesti vezane za drugu trudnoću Meghan Markle iz dana u dan poprimaju sve kontroverzniju notu. Prvo su tabloidi proglasili da je Meghan već trudna s drugim djetetom, zatim su ipak zaključili kako nije još trudna, već kako tek planira ostati u drugom stanju te kako štoviše razmišlja o umjetnoj oplodnji koja bi joj mogla donijeti ne samo dvojke, već i trojke. Sada pak australski tabloid ‘New Idea’ otkriva da Meghan želi razvod čim se druga beba rodi.

Ovo iskreno ne čudi jer se o problemima u braku Meghan Markle i princa Harryja naveliko piše od kad su se preselili u Los Angeles. Tako smo mogli čitati da se par toliko svađa da je jednom prilikom čak morala intervenirati policija, da su i Meghan i Harry već doživjeli svaki po jedan psihički slom, zbog čega je Harry čak morao biti hospitaliziran, da ih muče financijski problemi koji su također uzrok trzavica u braku pa čak i da Harry vara Meghan s pjevačicom Adele. No, sada je situacija došla do usijanja, a neki izvori tvrde da su Harry i Meghan imali strašne svađe još i prije. Tako su se tijekom posjeta Australiji prije dvije godine, zbog svađe baš zbog druge trudnoće, toliko naljutili jedno na drugo da su spavali u odvojenim hotelskim sobama. Problem je u tome što Meghan zapravo već neko vrijeme govori o drugoj trudnoći, a Harry još uvijek nije spreman.

No, kako Harry slijepo slijedi svoju suprugu, sigurni smo da će joj ispuniti i ovu želju koju Meghan njeguje još od 2018. godine. K tome Meghan inzistira na tome da se drugo dijete rodi u Americi te je Harryju praktički dala do znanja da ne dolazi u obzir da ode iz SAD-a dok se drugo dijete ne rodi. Doduše, ako zaista zatraži razvod nakon toga, to će stvarno biti okrutno prema Harryju, pogotovo nakon svega što je učinio za nju.