ŠTO? Meghan Markle će se kandidirati za predsjednicu SAD-a! Još kad čujete što je napravila Harryju tim više ćete biti protiv ovog!

Autor: Iva Hanzen

S obzirom na to da je plan Meghan Markle da postane nova holivudska superzvijezda neslavno propao, ova se glumica odlučila probiti na drugačiji način. Naime, planira se posvetiti motivacijskom govorništvu i javnim nastupima. Tako su i ona i Harry kojem također očajnički treba posao nedavno potpisali ugovor s jednom od najpoznatijih agencija koja dogovara nastupe i govore slavnih osoba ‘Harry Walker Agency’, a koja ujedno surađuje s imenima poput Baracka i Michelle Obama, Billa i Hillary Clinton te Serene Williams.

Doduše, kako je Meghan oduvijek bila zagovornica ženskih prava i prava svih potlačenih skupina, ovo se čini kao logičan slijed. K tome Meghan ne krije da želi ući u politiku, a plan joj je i da postane predsjednica SAD-a. Potonje je potvrdila i Colin Campbell, autorica najnovije knjige o Meghan naslova ‘Meghan i Harry: Prava priča’.

Ipak, kako navodi tabloid Mirror, postoji veliko istraživanje koje je obavio magazin Newsweek, a koje pokazuje da više od jedne trećine Britanaca misli da se Meghan nipošto ne bi trebala baviti politikom. Meghan je možda dobila krila kada je održala svoj prvi politički govor u životu na temu rasizma i unutarnje politike SAD-a pred maturantima srednje škole koju je pohađala, no Dickie Arbiter, bivši glasnogovornik kraljice Elizabete tvrdi da joj britanski dvor nikad ne bi dopustio da takvo što napravi u Velikoj Britaniji.

K tome gore spomenuta Colin Campbell tvrdi kako su članovi britanske kraljevske obitelji i puno prije Meghaninog i Harryjevog odricanja od kraljevskih dužnosti saznali kakva je zapravo Meghan i to iz situacija poput one koja se dogodila četiri dana prije njihovog vjenčanja. Naime, na vrtnoj zabavi princa Charlesa u Buckinghamskoj palači, Harryja je ubola pčela, a Meghan koja se u javnosti konstantno prikazuje kao nježna i brižna, umjesto da reagira zabrinuto nije se mogla prestati smijati. Tada su svi shvatili da Meghan ima i tamnu stranu te da je njezina budućnost u britanskoj kraljevskoj obitelji neizvjesna. Doduše, unatoč tome, obitelj se, kako tvrdi Campbell, trudila pomoći Meghan i uložiti svoje vrijeme i novac u nju, a ispočetka ju je voljela i britanska javnost, no Meghan je očito imala druge planove.