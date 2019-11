Što je ovo Jelena Karleuša obukla? Papuče na ovu kombinaciju? Zar ovo nije najružnija obuća ikad?

Autor: Iva Hanzen

Iako Jelena Karleuša objavljuje izričito seksi fotografije na svom Instagram profilu, u zadnje vrijeme si je dala oduška pa se pohvalila dvjema kombinacija koje možda nisu seksi, ali su defitinitivno upečatljive. Prvo je objavila kombinaciju sastavljenu od crvenog kaputa i neobičnih naboranih hlača, a premda joj ova ekstravagantna kreacija od lažne kože, odnosno skaja zapravo stoji sjajno, jedva je hodala u njoj.

Zatim nam je u oči upala kombinacija crnog sakoa i dolčevite ispod kojih nije nosila ništa osim najlonki i mokasina u obliku papuča. Zanimljivo je da se Jelena nije odlučila na visoke pete u ovoj prilici, već je odabrala ravne potplate. Ipak, koliko god da joj moramo dati stilsku peticu jer očito prati trendove, a isti nalažu da je ovakva obuća hit i to već dvije sezone za redom, ne možemo reći da nam je bila zgodna u ovakvom izdanju.

Inače, apsolutna dominacija mokasina – papuča nastupila je kada je jedna velika dizajnerska kuća izbacila ovaj popularni model na tržište, a trendseterice su to jedva dočekale te su preplavile Instagram svojim street style kombinacijama s ovim udobnim i laganim cipelama. Doduše, kažemo, lijepo da Karleuša prati trendove, no zna li ih nositi sa stilom, to je već drugo pitanje.