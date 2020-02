ŠTO? Brad Pitt će se na Oscarima pojaviti s OVOM ŽENOM? Nismo očekivali ovaj odabir!

Autor: Iva Hanzen

S obzirom na to da se dodjela nagrada Oscar ozbiljno bliži, s uzbuđenjem smo iščekivali vijest o tome s kim će se Brad Pitt pojaviti na ovom kultnom događanju. Naime, na zadnjih je nekoliko dodjela filmskih nagrada izazvao popriličnu buru reakcija zbog svog ljubavnog života, ali i izbora pratnje.

Podsjetimo, prvo se na Zlatnim globusima pojavio sam te je rekao kako je mislio dovesti mamu, ali s obzirom na to da mediji tvrde kako je u vezi sa svakom ženom s kojom se pojavi na crvenom tepihu, to bi bilo čudno pa je ipak odustao od te ideje. Zatim se na dodjeli nagrada SAG, na kojoj su on i Jennifer Aniston bili toliko nerazdvojni da su svi automatski zaključili da su zajedno, također pojavio sam, ali se opet našalio na račun svog ljubavnog života, rekavši da nagradu koju je dobio na SAG-u planira uvrstiti u opis svog Tinder profila. Potom se na dodjeli nagrada BAFTA nije ni pojavio, već je njegov govor čitala glumica Margot Robbie, a u istom se pak našalio na račun recentnih zbivanja u britanskoj kraljevskog obitelji, pametno izostaviši svoj ljubavni život iz priče jer su se do tad mediji već ozbiljno raspisali kako su on i Jennifer opet zajedno.

Stoga smo se svi nadali da će se na Oscarima konačno pojaviti s Jen, no na kraju će doći u društvu 80- godišnje majke Jane. I premda nas je ova informacija strašno razočarala, pitamo se nije li ovo distrakcija s obzirom na silne natpise kako je opet s Jen. Možda Brad i Jen jednostavno još nisu spremni na to da se pokažu zajedno u javnosti i priznaju svoju vezu na tako bitnom događanju!? Naime, već smo toliko puta svjedočili da zvijezde prvih par mjeseci skrivaju da su u vezi, da je ovo zapravo bilo za očekivati.