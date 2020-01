‘Stara si baba i vrijeme ti je da rodiš dijete’ Fanovi oštro napali Lanu Jurčević! Kažu da je s njezinom karijerom gotovo!

Iako bi svatko razuman očekivao da će obožavatelji Lane Jurčević biti sretni zbog njezinih poslovnih uspjeha, pogotovo onog koji je ostvarila s linijom svoje kozmetike pod nazivom ‘La Piel’, to nije posve tako. Naime, mnogi joj prigovaraju zbog toga što već duži period nije lansirala novu pjesmu, kao da ne vide da Lana danonoćno radi ne samo na svojoj glazbenoj karijeri, već i onoj u ‘beauty’ vodama. O svemu redovito izvještava svoje fanove na Instagram profilu, a iza nje je ne tako malen broj objava na kojima se jasno vidi da Lana na La Piel proizvodima radi i po noći.

No, umjesto da podrže Lanu u nastojanjima da se ostvari osobno i profesionalno, mnogi su ju napali i to vrlo ružnim komentarima poput: ‘Što je s tvojim pjesmama, godinu i pol nisi ništa izbacila’, ‘Danas su na TV-u rekli da si prestala s pjevanjem wtf (koji k)’, ‘Samo se baviš La Pielom, a pjesme nula bodova’ i ‘Hvala bogu da si odustala od pjevanja, već si stara baba i vrijeme ti je da rodiš neko dijete’.

Lana je neke od ovih komentara podijelila u obliku serije fotografija, koje možete pregledati ako prstom pomičete u desno na objavi iznad, no pritom je zacrnila imena onih koji su ju izvrijeđali, kako bi u svom nekonfliktnom tonu izbjegla pojedinačno prozivanje pojedinaca ili daljnje diskusije s istima. U statusu pored ove serije fotografija, odnosno optužbi, k tome je napisala samo: ‘Itd.’, umjesto da se uvlači u rasprave.

Ipak, broj onih koji svejedno podržavaju Lanu i dalje je velik pa su je isti obasuli komentarima punim podrške i humora, pogotovo se obrušivši na komentar da je stara baba kojoj treba napraviti dijete te su joj poručili sljedeće:

‘Draga Lana samo živi svoj život sa pjesmom ili bez nje…samo budi sretna….A vi ljudi puni mržnje prvo metite pred svojim pragom…’, ‘Evo ja se nudim da ti napravim dijete..’, ‘Zena radi sta oce ne sta joj vi ostali govorit’, ‘Ja ti mogu napravit dijete ako nema ko drugi’, ‘Svakakvih da izvines govana i komentatora’, ‘Ja obozavam kako oni misle da imaju pravo na neke komentare’, ‘Lana ima toliko preee preee dobrih pjesama koje cemo slusati mogu reci ZAUVIJEK tk da to sto nema novih ne igra nikakvu ulogu hehe. I svatko ima svoj zivot i sam bira sto ce kada ce i kako ce raditi, a to sto je ona javna osoba svejedno ne daje za pravo nikome da ju vrijeđa i vodi brigu o njenim javnim ili privatnim stvarima koje se ticu samo nje logicno!!! Pusa Lanaa, najbolja siii😁🤭💙’, ‘Ma da. Bolje je da pjevač izbaci 4x u godini neki 💩 Album umjesto da napiše 1 Hit u godini 🙄 Kada je „Hvala Bogu da si odustala“, zašto te prate ? WTF’, ‘Nije lana baba.. Lana je milf 😍’, ‘Ljudi moji pa ostavite @lana_jurcevic Na miru…. Vi nemate pametnijeg posla nego pljuvati po drugim osobama kako bi vas primjetile??! Kako kazu “prvo pogledaj sebe a onda sudi drugima” vi vrjedate poznate osobe jer zelite malo paznje to je jako glupo… Ako zelite paznju pokusajte i vi napraviti nesto da ljudi pricaju o vama pozitivno a ne da vas komentiraju kao napadne i nepristojne osobe…’, ‘@lana_jurcevic ti si vrlo zgodna i prelijepa djevojka i imas dobar glas i super karmo. Ne brini zbog takih.. takvi komentari su samo zbog ljubomore drugih ljudi. Lanice podigni glavu i samo tako naprijed🥰🥰🥰’, ‘Hahahahaha sve redom psiho dijagnoze! Lana zakon si, i radi sto te volja 🔝💋💋💋’ ‘Mind your one fucking business! Jel tako Lana 😊 Za dobrim konjem prašina se diže 😎💪’, ‘ Da sam bar ja tako lijepa stara baba’, ‘Hvala ti šta si mi s ovim popravila sjebani dan 😂😂’, ‘Već si stara baba?! Bože moj svašta čuješ 🤣’,’Buahahahahha ha jao da je meni jedna ovakva “stara baba” 😂😂😂👌’, ‘Lol idiota ce uvijek biti, no sikiriki 😘’, ‘Kako su ljudi zli i okrutni…’, ‘Tvoj je život tvoja pjesma… Samo po svom 🥰🥰’, ‘Ja inače ne pratim slavne ali Lanu obožavam, smatram da je unikat hrvatske a ovi s nebuloznim komentarima su ljudi nezadovoljni svojim životom pa im to valjda diže ego’, ‘Boli te zategnutno dupe. 💋’, ‘Dno ljudske populacije … ljudi su stvarno hrabri naravno samo ovako na društvenim mrežama … bljak’, ‘Eh Boze, baci ciglu i budi precizan. 🤦‍♀️ Samo ti nastavi svojim putem i budi sretna! ❤️👐’ i ‘Ko nebi ovakvu babu taj je lud:) 😃’.