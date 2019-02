‘Stalno je ljudima na piku, ja ovu ženu obožavam od kad se pojavila’: Obožavateljica Žanamari Perčić stala u obranu pjevačice

Autor: Iva Hanzen

Žanamari Lalić Perčić u zadnje vrijeme stvarno izgleda turboseksi. To su primijetili svi – šira hrvatska javnost, mediji i u konačnici fanovi pjevačice na njezinim društvenim mrežama. Međutim, dok je s jedne strane brojni pripadnici publike i medija podržavaju i hvale, drugi izrazito loše reagiraju na njezine Instagram objave na kojima se s pravom hvali svojim prekrasnim licem i isklesanim tijelom. Neki su fanovi čak određene fotografije, na kojima je Žanamari zasjala s bujnim dekolteom, prijavili Instagramu, a nedavno se za jedan medij sama pjevačica referirala na ‘hejtere’, odnosno mrzitelje, ako bismo to doslovno preveli s engleskog, rekavši: ‘Hejteri ne razumiju da mi svojim ponašanjem samo dižu publicitet’. No, oni koji uistinu vole Žanamari ne daju se smesti. Tako je jedna fanovka na Instagramu napisala: ‘Stalno je ljudima na piku, ja ovu ženu obožavam od kad se pojavila’, a pjevačica je onda tu objavu podijelila na svom Storyju, kako bi izrazila zahvalnost za spomenuti čin.

Podržavamo gestu spomenute obožavateljice, kao i način na koji je pjevačica reagirala i zaista ne vidimo čemu takva drama oko toga što Žanamari pokazuje svoje božanstveno tijelo na društvenim mrežama. Zar nije prekrasno što se Hrvatska može podičiti takvim ljepoticama!?