SRCE ĆE NAM OTKAZATI od ovih fotki Jelene Karleuše! Što od kiča, što od silne golotinje! Guza i grudi u pravom planu!

Autor: Iva Hanzen

Jelena Karleuša možda prolazi težak životni period, no ako je suditi prema njenom Instagram profilu, nema se namjeru predati. Podsjetimo, nedavno je izgubila majku, seks skandalu u koji je upletena još nije kraj, češće je po sudovima, nego na nastupima, a i zaratila se s pola srpske estrade. No, pjevačica ima lijek za stres, a to je odijenuti nešto upečatljivo i brutalno seksi te ‘žicati’ pozitivne komentare koji joj dižu ego. Tako se u zadnje vrijeme ne prestaje hvaliti svojim grudima koje objavljuje i u obliku klasičnih Instagram fotografija i u obliku Storyja, a pažnju svakako plijene i ekstravagantne odjevne kombinacije u koje uskače. Iako iste opasno graniče s kičom, fanovi su ipak zadovoljni pa ju obično nakon ovakvih fotografija strašno nahvale u komentarima poput: ‘Zvezdetina najveća’, ‘Ubila bree’, ‘Kraljica, ribetina’ i ‘Vauuuu, šta reći, veruj te mi da čak i svetske zvezde slobodno mogu tebi Jeco da zavide ! Veliki pozz od Slavice iz Bg! Mnogo te volim, jer si prvenstveno dobra osoba i jako emotivna, a posle izgledš kao avion, svetski a naš !’