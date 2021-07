ŠOKANTAN INTERVJU DIKANA RADELJAKA: Sinišu Svilana i Ivicu Pukanića prozvao smećem, progovorio i o Vlatki Pokos

Autor: Dnevno

Poduzetnik Josip Radeljak Dikan rijetko kad istupa u javnosti, stoga je mnoge iznenadilo njegovo gostovanje u popularnom Podcast Incubatoru. Iako je većinu intervjua govorio o brojnim zaniljivim trenucima u svom životu, o životu u Splitu, festivalima, medijima, političarima, pokojnoj supruzi Eni Begović i zajedničkoj kćeri Lani, progovorio je i o odnosu s nekad popularnom pjevačicom i voditeljicom Vlatkom Pokos, koja danas živi i radi u Kanadi.

Podsjetimo, Vlatka Pokos je o njihovoj vezi i braku pisala i u knjizi koju je objavila 2010. godine. Radeljak je sada u Podcastu izjavio kako joj je zapravo zahvalan, a potom pojasnio: “Moram biti zahvalan toj Vlatki jer ona je imala dovoljno hrabrosti da stupi u vezu sa mnom. U vezu sa ludim, s čovjekom koji je potpuno u mraku. Moram priznati, ona mi je na neki način pomogla u liječenju mog ludila”, izjavio je Dikan.

Dikan je komentirao i njenu knjigu koja mu se nije svidjela. Ustvrdio je kako je Vlatka napisala svašta i da svatko tko je pročitao tu knjigu može samo zaključiti da je ona luda.

Progovorio je i o njihovom burnom prekidu kojeg su pratili svi mediji. Prekidu o kojemu je Vlatka godinama javno govorila, pa je čak svojevremeno objavila i popis stvari za koje je tvrdila da joj ih bivši suprug nikad nije vratio, a s njegovim sinom bila je i na sudu, jer ju je tužio da je trošila njegov novac, ukratko, na rastrošan život i sebe.

Naveo je kako je razlog zbog kojeg je došlo do prekida i zašto je odlučio izbaciti Vlatku Pokos iz stana u kojem su živjeli na Cvjetnom trgu u Zagreb upravo njegova kći Lana, a prema njemu i zaštita iste od danas bivše supruge. Nisam ja nju potjerao na ulicu zato što sam ja lud nego zato što mi je ona tukla dijete”, rekao je u Podcast Incubatoru.

Dikan je kazao da ga je škola koju je pohađala njegova kći Lana zvala kako bi mu rekli da djevojčica u školu dolazi uplakana i da ju “gospođa tuče”.

Upitan poznaje li gradonačelnika Zagreb Tomislava Tomaševića, rekao je da on taj komunistički svijet ne poznaje, te se nasmijao. Dodao je da se Tomaševića ne boji, već ljudi koji stoje iza njega, a potom je progovorio i o onome što su mediji pisali o njemu, ponajviše njegovom privatnom životu.

“Da postanem slučajno Isus Krist, oni bi tumačili da mi rastu rogovori. To su kompleksi. Ja sam bio vani 30 godina i nitko ne zna što ja radim. Nisu znači znali čim se bavim, a idem im na živce”, pričao je Radeljak koji je potom Matiju Babića prozvao ‘zemlja-zrako novinarom”, a onda je nastavio: “…a drugo išao sam i na živce s mojim privatnim životom, jer zavist i jal su najveće bolesti ljudskog uma, jer one stvaraju i ono što ne postoji. Dodao je da se zamjerio medijima. Oni su tu zavidni, pa sam ja imao tu prvu ženu koja ne valja jer je iz Beograda, Beba Lončar,…a ja sam smećar”, komentirao je te govorio kako su ga meidji optuživali da se od Bebe rastao zbog Ene, no on je ustvrdio kako je ljubavna priča s Enom započela dvije godine nakon njegove rastave. Ustvrdio je da takve stvari znaju oni koji žele znati, te dodao: “A tko neće znati, Pukanić il neko smeće drugo, oni će to tumačiti kako njima odgovara”, kazao je.









Dikan je ustvrdio i da je slavna Ena Begović poginula u “jednoj čudnoj situaciji”, no da nije nitko kriv osim tvornice, od koje kaže ima pismo u kojemu priznaje grešku.

Otkrio je da će objaviti knjigu u kojoj se spominju brojna poznata imena iz različitih sfera života. U tom kontekstu je spomenuo je Ivića Pašalića, a potom je otkrio i neke detalje iz knjige. Zašto je slavnog novinara Sinišu Svilana prozvao smećem, spomenuo Ninu Pavića, bivšeg vlasnika EPH, te brojne druge, uz brojne šokantne tvrdnje, pogledajte u u nastavku: