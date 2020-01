ŠOK I NEVJERICA! Lana Jurčević nestala nakon što je ušla u sukob s fanovima!

Autor: Iva Hanzen

S obzirom na to da se Lana Jurčević zadnjih godinu i pol intenzivno bavi svojim beauty brendom La Piel, mnogi su ju fanovi počeli žestoko napadati zbog toga što po njihovom mišljenju previše zapostavlja svoju glazbenu karijeru, a neki su čak prognozirali kraj iste. Lana je ove uvrede i napade, podijelila na svom Instagram profilu, što je samo dodatno pojačalo frustraciju ljutitih fanova koji su se na kraju između sebe posvađali jer su jedni stali na Laninu stranu, dok su drugi ostali pri tome da je ‘stara baba koja treba roditi neko dijete’, da su joj ‘pjesme smeće’ i slično.

Kako bi stala na kraj ratu s fanovima, potom je objavila fotografiju sljedećeg sadržaja:

’15 godina nisam stala, nisam imala ni najmanju pauzu, uvijek sam bila kao na traci. Nikad nisam u pitanje dovela pjesme, odustajanje, prošla sam sve faze odrastanja i sazrijevanja kroz svoj posao. I onda se dogodi da godinu i pol ne objavim ama baš ništa. Muk. Nijedna pjesma, nijedan ton niti zvuk. I ta godina i pol je bila na svaki način lijepa i teška i čudna i zanimljiva. Kad pogledam, iza mene je više od sto milijuna pregleda na YT-u u jednoj maloj zemljici zvanoj Hrvatska. Mislim da ‘maloj Lani’ mogu dati jedan zasluženi ‘high five’. Stotine i stotine nastupa i koncerata iza mene i druženja s vama. Pjevala skoro na svim kontinentima… Jedino što mogu reći je da sam na najvećoj prekretnici u svom životu i da se svašta promijenilo… Ali nadam se da se jedno neće promijeniti, a to je da ćete i dalje biti uz mene, kojim god putem krenula’.

Lani su obožavatelji nakon ovog uputili brojne riječi podrške pa smo zaključili da je rat između pjevačice i fanova gotov. No, kada smo danas otišli na njezin Instagram profil, imali smo što za vidjeti – pjevačica je izbrisala sve fotografije sa svog profila te je nestala s Instagrama. S druge strane, s obzirom na to da je najavila da je na velikoj životnoj prekretnici, ovakav postupak ne čudi, no da smo ga očekivali, nismo, a s obzirom na to da je pjevačica trenutačno u potpunoj tišini, možemo samo iščekivati njezin sljedeći korak.