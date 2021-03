Slavni britanski novinar Piers Morgan: ‘Meghan nije dobila ništa lošiji tretman novinara od princeze Diane i drugih kraljevskih članova’

Autor: Iva Hanzen

Slavni britanski novinar Piers Morgan inzistira na tome da Meghan Markle nije dobila “ništa lošiji” tretman novinara od princeze Diane i drugih kraljevskih članova, nakon što je sugerirala da je rasizam koji je pretrpjela učinio njezino iskustvo neusporedivim. U podužem članku u listu Mail od Sunday, bivši voditelj utvrdio je da su i drugi koji su se vjenčali u britansku kraljevsku obitelji bili podvrgnuti sličnom nadzoru.

“Meghan’s nije imala lošiji medijski tretman od ostalih kraljevskih mladenki kao što su Diana, Fergie, Kate, Camilla ili čak ona druga američka razvednica Wallis Simpson. Ali ona je prva koja tvrdi da je negativan tretman od strane medija motiviran rasizmom i to je vrlo opasna optužba s toliko malo dokaza da se potkrijepi”, objasnio je.

Podsjetimo, Markle je otkrila razlike u svom iskustvu s medijima tijekom intervjua početkom mjeseca s Oprah Winfrey te je istaknula da način na koji se tisak odnosi prema njoj i prema ostalim članovima obitelji “nije isti”. “Članovi njegove (Harryjeve) obitelji rekli su: ‘Pa, ovo se dogodilo svima nama’ i usporedili su iskustvo koje sam prošla s tim da su Kate zvali ‘Waity Katie’ jer je godinama čekala da se uda za Williama. Iako pretpostavljam da je to bilo jako teško i ne mogu zamisliti kakav je to osjećaj bio ovo nije isto”, objasnila je Markle, čija je majka crnkinja, a otac bijelac. “Grub i rasistički nisu isto. Jednako tako, oni su imali novinarski tim koji ih je branio, pogotovo kad se znalo da neke stvari nisu istinite. A to se nije dogodilo u našem slučaju”, rekla je.