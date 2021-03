Slavna pjevačica otkrila: ‘Silovana sam s 15 godina prvi put, a drugi one noći kad sam se predozirala’

Autor: Iva Hanzen

Demi Lovato ne ostavlja ništa nedorečenim. U svojoj dokumentarnoj seriji ‘Demi Lovato: Ples s vragom’, koja je premijerno izvedena u utorak na SXSW Film Festivalu, pjevačica otkriva da ju je njezin trgovac drogom seksualno napao u noći predoziranja. “Nisam se samo predozirala. Iskorištena sam”, kaže 28-godišnjakinja u dokumentarcu o noći u srpnju 2018. tijekom koje je skoro umrla.

Demina prijateljica, Sirah Mitchell, objasnila je da je Lovato te noći dobila heroin “prošaran fentanilom”. “Na kraju ju je nadrogirao i ostavio polumrtvu”, kaže Mitchell o trgovcu drogom u dokumentarcu. “Kad su me pronašli, bila sam gola i plava. Doslovno sam ostavljena da umrem nakon što me iskoristio”, kaže Lovato te objašnjava: “Kad sam se probudila u bolnici, pitali su jesmo li imali sporazumni seks. Imala sam jedan bljesak njega iznad sebe. Vidjela sam taj bljesak i rekla sam ‘da’. Tek mjesec dana nakon predoziranja sam shvatila: Nisi bila u stanju da donosiš sporazumnu odluku”.

U spomenutoj dokumentarnoj seriji Lovato je jako osjećajna dok prepričava kako se suočavala s traumom, s kojom se suočila ne samo u noći predoziranja, već i u prethodnom seksualnom napadu. “Kad sam bila tinejdžerica, bila sam u vrlo sličnoj situaciji. Izgubila sam nevinost silovanjem”, kaže Lovato u dokumentarcu.

Iako je priznala da su ona i njezin navodni napadač u to vrijeme bili zajedno, Lovato kaže da je jasno dala do znanja da nije bila “spremna” izgubiti nevinost “Bila sam dio one Disneyjeve gomile koja je javno rekla da čekaju brak. Nisam prvi put imala romantiku”, kaže Lovato. “To za mene nije bilo to – sranje. Tada sam morala stalno vidjeti tu osobu pa sam prestala jesti te sam se nosila s tim na druge načine”. Međutim, iako je odraslima otkrila što joj se dogodilo, njezin navodni napadač “nikada nije imao problema zbog toga”. “Nikad ga nisu izbacili iz filma u kojem smo glumili. Uvijek sam šutjela jer sam uvijek imala nešto za reći”, objašnjava Lovato.









Nakon dva seksualna napada iza sebe, Lovato je pokušala “preuzeti kontrolu” kontaktirajući svoje nasilnike. “Nazvala sam tu osobu mjesec dana kasnije i pokušala to ispraviti. No, zbog svega toga osjećala sam se gore”, kaže ona o svom tinejdžerskom napadu.

“Oba su puta bila ponavljanja traume i zaista sam se godinama bičevala zbog toga. Iz tog razloga mi je bilo stvarno teško pomiriti se s činjenicom da je to bilo silovanje kad se dogodilo”, rekla je Lovato u jednom intervjuu.

‘Demi Lovato: Ples s vragom’ premijerno je na YouTubeu 23. ožujka.