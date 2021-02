Skoro fatalno predoziranje pjevačice Demi Lovato izazvalo je čak tri moždana i srčani udar! Ima sreću što je živa!

Autor: Iva Hanzen

Pjevačica Demi Lovato stvarno ima sreću što je živa. U najavi za svoj novi dokumentarac, “Demi Lovato: Ples s vragom”, pjevačica otkriva da je pretrpjela tri moždana udara i srčani udar nakon predoziranja 2018. godine.”Prešala sam liniju koju nikada prije nisam prešla … Pukla sam”, kaže 28-godišnja Lovato u video isječku. “Imala sam tri moždana udara. Imala sam srčani udar. Moji su liječnici rekli da imam još pet do deset minuta života”. “Imala sam toliko toga za reći tijekom protekle dvije godine i htjela sam ostaviti zapis o tome što se dogodilo. Kad god potisnete dio sebe, to će se preliti”, dodaje ona.

View this post on Instagram A post shared by Demi Lovato (@ddlovato)









Iako točan uzrok predoziranja nikada nije potvrđen, TMZ je izvijestio 2018. godine da je vjerojatno riječ o oksikodonu prožetom fentanilom.

Na pitanje je li “sada potpuno prisebna”, Lovato ne govori ništa nastavljajući zuriti u kameru. Četverodijelna serija, koju je režirao Michael D. Ratner, također će obuhvatiti upotrebu heroina pjevačice, pandemiju koronavirusa i njezinu brzu romansu, zaruke i kasnije razdvajanje s glumcem Maxom Ehrichom.







View this post on Instagram A post shared by Libas Now (@libasnow)

Tijekom virtualne turneje za tisak u srijedu, Lovato je objasnila da joj je ostalo oštećenje mozga nakon predoziranja, te je rasvijetlila neke druge učinke njegovih posljedica. “Ne vozim automobil jer imam slijepe točke u vidu”, rekla je novinarima, kako prenosi “Entertainment Tonight”. “Dugo sam stvarno teško čitala. Čitanje je bilo velika stvar kad sam uspjela pročitati knjigu, a to je bilo dva mjeseca kasnije, jer mi je vid bio toliko zamagljen, bavila sam se mnogim posljedicama i mislim da su nekako još uvijek tu da me podsjete na to što može se dogoditi ako ikad ponovno uđem u mračno mjesto”, objasnila je Lovato.









“Ples s vragom” premijerno će biti prikazan 23. ožujka na YouTubeu.