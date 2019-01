‘Sinoć mi je poljupcima brisao suze i tako me uspavao’: Žanamari objavila veliko priznanje!

View this post on Instagram

Through the good and the bad… I know he meant it… Cause we’ve been through both. ❤️ Iako na Insta moj i svačiji život izgleda glam, it aint all roses… Nije ‘džaba’ u svim novogodišnjim čestitkama zdravlje na prvom mjestu! Ako mi je nešto neostvarena želja onda je to život bez fizičke boli, ili barem dan… Da mi nema njega odustala bih odavno. Sinoć mi je poljupcima brisao suze i tako me uspavao. #onlylove #brufenisalie #neverletitshow #dreams #goals #reality #realityvsinstagram