Severinina najbolja prijateljica Iva stala na Sevkinu stranu i dala podršku Veljačinoj inicijativi #spasime

Zločin iz mržnje može se dogoditi bilo gdje – doma, na ulici, na poslu, u klubu ili u školi. Prijavljivanje zločina Rozom megafonu jednostavno je, a može biti i anonimno Prijavljivanje zločina iz mržnje i govora mržnje iznimno je važno, a tvoje iskustvo može pomoći da se zločin i govor mržnje ne dogode i drugima. #prijavimrznju @rozimegafon, www.rozimegafon.org