SEVERINA PLANULA: Zbog svađe s Igorom okrenula auto i vratila se u Zagreb

Nakon objave da se Severina razvodi od Igora Kojića srpski Kurir objavio je i detalje navodne svađe. Naime, splitska je pjevačica trebala biti posebna gošća na koncertu Igorova oca, Dragana Kojića Kebe, no na kraju se nije pojavila.

Seve je 4. prosinca imala suđenje s Milanom Popovićem nakon čega se zaputila u Beograd na koncert. No, putem se preko mobitela posvađala s Igorom, zbog čega je okrenula automobil i vratila se u Zagreb, piše Kurir.

“Oko čega su se točno posvađali, znaju samo Severina i obitelj Kojić, ali to kriju kao zmija noge. Ona jest kašljucala, ali nije bila bolesna. Ako ništa više, mogla je sjediti pored svog muža u prvom redu i svekru dati podršku. Međutim, ona je samo okrenula automobil na pola puta i vratila se u Zagreb. Muža je tek pred kraj spektakla obavijestila da neće doći, iako se Keba sve vrijeme nadao da će se ona ipak pojaviti. S njene strane to nije bilo fer ni profesionalno jer je Keba izuzetno cijeni i poštuje. Pjevač je morao promijeniti cijeli repertoar, a bilo mu je vrlo teško jer tako nešto nije očekivao od nevjeste. On je mnogo voli i zaboljelo ga je što je sve tako ispalo, iako je on zbog nje povukao poziv Joksimovićima, što mu nije bilo nimalo ugodno. On ih sad na sve načine pokušava pomiriti i nagovoriti da odustanu od razvoda”, rekao je izvor za Kurir.Također je otkrio i na koji je način u čitavu priču o navodnom razvodu uključena i Jovana Joksimović.