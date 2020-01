Severina čestitala Srbima Božić uz velike i magične riječi! Morate čuti što im je poručila!

View this post on Instagram

Ovo je fotografija s nedavnog putovanja, koje je trebalo biti turističko, ali se pretvorilo u ono putovanje koje vas pomjeri i promijeni, ako je velika riječ “iz temelja”, onda bar dovoljno toliko da sebi možete reći: “Hvala ti, lipi moj živote, što si me poslao ovdje ili me je netko pozvao tamo. Nema trećeg…” (Iako je ovo najskromnija verzija svega doživljenog). Ovo sam ja kad sam luksuzno odjevena, na luksuznom mjestu, u vrijeme kada nemamo vremena za ovakav luksuz svaki dan. Narcise mi je netom prije fotografiranja ubrala jedna starica i poklonila… i pričala mi je dugo, na grčkom, sve sam je razumjela tek kad me pogladila po glavi, iako ne znam ni riječ grčkog, osim “efharisto“ (Efcharisties – Hvala) Ne želim pisati što sam tamo doživjela, jer bi tabloidi i toaletoidi to prenijeli drugačije… Ovo je za mene bio luksuz. Jer luksuz nije šminka, ni štikle (ni sve ono što ću već sutra obući, kad neću biti luksuzna, nego obična, ali i što volim, da ne budem licemjerna), ni mondena mjesta (koja su lijepa), ali ovo je luksuz za moju dušu, ovo je u današnje vrijeme luksuz za svačiju dušu, samo što nemamo vremena za ovaj luksuz. Ovo sam zapravo ja, s malo šminke, u udobnim čizmama. Družim se s ljudima koje volim, s kojima mi je lipo, koji su sa mnom i ja s njima iz ljubavi, a ne zbog osjećaja dužnosti. Luksuzan život je živjeti po svojim pravilima, ne podilaziti, ne pravdati se za svoje izbore. Luksuzan život je živjeti bez straha. Hvala Bogu na tome i hvala svetom Nektariju… U vrijeme kad se svađaju čije su crkve, a čija je zemlja, luksuz je imati obitelj u kojoj se slave dva badnjaka, dva Božića, dva Uskrsa… Luksuz je živjeti u miru i imati mir u sebi. Sretan Božić ljudi, svima koji slave danas, i živite mi što više ”luksuzno”! Voli vas Seve ❤️ #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #zahvalnazasve #severina