‘Seve i tvoje je prošlo. Nije ti potreban ovaj video’ Novi Severinin uradak nije sjeo svima

Autor: Iva Hanzen

Severina je na svom Instagram profilu objavila video u kojem senzualno pleše u prozračnoj bijeloj ljetnoj haljini koja otkriva sve, a kojim je najavila svoj nastup na Adria Summer festivalu Medulinu 19.7. Žao nam je da se pjevačica tako brzo vraća s odmora u Turskoj jer joj je isti zbog brojnih radnih, ali i obiteljskih obaveza itekako potreban, no video nas je oduševio. Seve je beskrajno zavodljiva u njemu, no s time se nisu složili svi njezini obožavatelji. ‘Draga Seve i tvoje je prošlo.. Nije ti bio potreban ovaj video.. Al nikako’ i ‘Očaj i pjesma i di su ženske obline???’, napisali su neki od obožavatelja. Ipak, našlo se i onih kojima je Severina najveća kraljica, kako su se izrazili, bez obzira na to što napravila, ili riječima jedne obožavateljice: ‘Koja je ona meni boginja, a tek pjesma’.