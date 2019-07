SAPUNICA SE NASTAVLJA: Nenad Maji prvo ružno odbrusio, a zatim gledao druge žene na plaži!

Autor: Iva Hanzen

Maja Šuput i Nenad Tatarinov u Turskoj odmaraju u svom klasičnom tonu. Dane provode na plaži i u restoranima, dok navečer izađu van na večeru i piće. Da su u nekom velikom svjetskom gradu, poput Milana primjerice, sigurno bi vrijeme trošili na shopping, s obzirom na to da uvijek to rade kada su u nekoj svjetskoj metropoli, ali ovako nemaju izbora nego samo se opuštati. Međutim, ovo putovanje, osim uživanja, obilježeno je i nekim neugodnostima.

Prvo se na aerodromu kada su slijetali u Tursku dogodila nezgoda. Podsjetimo, gospodin koji je dočekao par kako bi ih dovezao do hotela, držao je natpis na kojem je pisalo samo Nenadovo ime te se prvo rukovao samo s Nenadom, dok je Maju u potpunosti ignorirao. To je naravno povrijedilo pjevačicu koja u Hrvatskoj praktički uživa status aristokratkinje, da bi joj Nenad nakon toga u zajedljivom tonu rekao: ‘Da ljubavi, ti si najvažanija’.

No, tu sapunica nije završila. Već prvi dan odmora Nenad je bacio pogled na djevojke koje su plesale u blizini stola za kojim su jeli. Sve je počelo divno, imali su doručak na terasi svog luksuznog hotela, zatim su otišli na plažu pa potom u restoran na plaži kako bi ručali. Ipak, kako je atmosfera bila pomalo divlja jer je čitavim prostorom odzvanjala glasna party glazba, ljepotice su se rasplesale i to tik do stola za kojim je par ručao. Nenad se instinktivno okrenuo, a Maja ga je momentalno opomenula riječima: ‘Gdje to gledaš mužiću’ i nije zvučala kao da se šali. Nenad je potom šutke brzo okrenuo glavu prema Maji.