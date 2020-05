Rijetko smo viđali Dinu Dvornika u ovakvom izdanju: Ella objavila staru fotku koja je izazvala nostalgiju kod mnogih

Autor: Iva Hanzen

‘Karma mi vraća ovakvo buđenje sada 😂❤️’, napisala je Ella Dvornik pored jedne od novijih objava na Instagramu, a na kojoj možemo vidjeti kako budi svog pokojnog oca Dinu Dvornika. Ova je objava naravno izazvala silne nostalgične komentare, ali i duhovitu prepisku između Elle i njezinog supruga Charlesa pa joj je tako Charles napisao: ‘Funny… in our marriage, you are your dad 🙊’, odnosno: ‘Smiješno….u našem braku si ti tvoj tata’. ‘Znam’, odgovorila je Ella.

View this post on Instagram Karma mi vraca ovakvo budenje sada 😂❤️ jutro!! A post shared by Ella Dvornik-Pearce (@elladvornik) on May 21, 2020 at 11:43pm PDT

Nostalgičari su pak Elli poručili sljedeće: ‘Divna fotka i uspomena 😍🤩👍’, Za Dina najvece ♥️’, ‘Dino ❤️🙌’, ‘Jedan jedini nezamjenjiv, bas fali 💕’, ‘Sad ja zivim u stanu gdje ste vi bili 🤣’, ‘Haha bas je cool slika😀’, ‘Kralj♥️’ i ‘Star si kad vidiš da imate istu posteljinu kao @elladvornik roditelji 😉😘😘😘😘’, a po običaju Elline su obožavateljice s njom podijelile i neka svoja iskustva, poput: ‘Taman kad se navikneš na takvo buđenje, tada će doc opet da ti njih moraš ovako buditi 😂😂😍😍’, ‘U tim trenutcima neko pije jutarnju kavu u raju i podsmijava ti se 😁😁’ i ‘Ček dok dođe vrijeme dok ćeš morati curke buditi, dok se glasnice ne izližu, Bog ih ne bi probudio…jedino je palilo kada sam svaki sat drugačije namjestila i počela vrištati da smo svi zaspali…mjesecima nismo imali ispravno vrijeme’.