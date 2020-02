Renee Zellweger na Oscarima u gotovo identičnom izdanju kao Jennifer Aniston na SAG-u! Želi li oteti Brada Jen?

Autor: Iva Hanzen

Ako je suditi prema tome što tvrdi američki portal NW, Angelina Jolie nije jedina suparnica Jennifer Aniston. Navodno je Jen na dodjeli nagrada SAG, na kojoj se ona i Brad nisu odvajali, napala glumicu Renee Zellweger zbog toga što je flertala s Bradom. Naime, poslala joj je ozbiljnu poruku preko svojih asistenata, u kojoj je rekla kako se nada da šuškanja o flertu nisu istinita te ju je podsjetila na žensku solidarnost. I Brad Pitt je navodno poludio, no to Renee nije spriječilo da se naslikava s njim na Oscarima i to u gotovo identičnom izdanju kakvo je Jen nosila na SAG-u. Da, Reneeina haljina je bila asimetrična, no zanimljivo je da nitko godinama nije došao na crveni tepih u običnoj bijeloj haljini, a sada kada ju je Jen isfurala na SAG-u, Renee je odjednom dobila potrebu da se i ona odluči na jednostavno, ali moćno bijelo izdanje.

